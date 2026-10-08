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Srušila se zgrada u Istanbulu, sedmoro zatrpano

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08.10.2026 09:16

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Седмоспратна стамбена зграда дјелимично се срушила у источном дијелу Истанбула, а седам људи је затрпано испод рушевина, изјавио је гувернер Истанбулске покрајине Давут Гул.
Foto: Anadolu/Murat Şengül

Sedmospratna stambena zgrada djelimično se srušila u istočnom dijelu Istanbula, a sedam ljudi je zatrpano ispod ruševina, izjavio je guverner Istanbulske pokrajine Davut Gul.

"Kao rezultat urušavanja, oštećena su četiri stana. Spasioci su izvukli pet osoba ispod ruševina. Još sedam je ostalo zatrpano. Uspostavljen je kontakt sa četvoro njih, a potraga za troje se nastavlja", rekao je Gul novinarima.

Tri sprata sedmospratnice srušila su se u 5.40 časova po lokalnom vremenu u okrugu Maltepe.

Zgrada je napravljena 1987. godine, a 33 osobe trenutno žive u 12 stanova, prenosi Srna.

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srušila se zgrada

Istanbul

Turska

spasavanje

povrijeđeni

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