Logo

Bugarska obustavila potragu za nestalom posadom, brod potonuo nakon udara drona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 08:33

Komentari:

0
Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона
Foto: X - UKR_token

Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je pogodio dron, oko 130 km od bugarske obale, rekao je za Novu TV viceadmiral Rumen Nikolov iz Pomorske uprave.

Rano u utorak ujutru, dva broda su pogođena napadom drona u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru.

Jedan je potonuo, a drugi je oštećen. Posada oštećenog broda je spasena, dok se posada potonulog broda i dalje smatra nestalom.

Nikolov je rekao da se operacija spasavanja i potrage za posadom potonulog broda neće nastaviti u srijedu. "Nema tragova mornara sa prvog broda i neće ih biti. Takođe nema informacija o ostacima dronova", rekao je u jutarnjoj emisiji Nove TV."Pronađeni su čamac, tri splava za spasavanje i dijelovi brodske opreme".

Još nije jasno ko je izvršio vazdušni i pomorski napad dronom u vodama kod priobalnog grada Bjala u istočnoj Bugarskoj.

Nikolov je rekao da se incident dogodio u takozvanoj "zoni odgovornosti za potragu i spasavanje", a ne u teritorijalnim vodama zemlje, koje se protežu 12 nautičkih milja od obale. U posebnom incidentu, rumunske vlasti su u ponedjeljak saopštile da su dvije osobe poginule u požaru na brodu u Crnom moru, van teritorijalnih voda zemlje.

Bugarski premijer Rumen Radev rekao je u utorak da nije jasno da li su dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine, javila je bugarska novinska agencija BTA. Bugarska se ne graniči ni sa jednom od ovih zemalja, ali kao članica NATO-a ima strateški položaj na Crnom moru, gde Ukrajina i Rusija takođe imaju velike luke.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bugarska

dron

brod

Komentari (0)

Više iz rubrike

Црно-бели кадар изблиза приказује медицински шприц на мокрој површини са капљицама воде, наглашавајући прецизност.

Svijet

Zatvorenik pogubljen istim lijekom kao i Krista Pajk: Ovo su njegove zadnje riječi

3 h

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Svijet

Rusi eliminisali kolumbijske plaćenike kod Harkova! Bivši CIA analitičar upozorio Kijev

3 h

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Svijet

Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

3 h

0
Умрла жена чија је деложација покренула масовне протесте у Мадриду: "Ово је убиство!"

Svijet

Umrla žena čija je deložacija pokrenula masovne proteste u Madridu: "Ovo je ubistvo!"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima