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Rusi eliminisali kolumbijske plaćenike kod Harkova! Bivši CIA analitičar upozorio Kijev

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08.10.2026 07:54

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На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Foto: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Ruska vojska uništila je uporište kolumbijskih plaćenika u Harkovskoj oblasti gdje se, paralelno sa ekonomskim pritiskom Rusije, napadima na crnomorske gradove i Kijev, zahuktava ofanziva Moskve u namjeri da se izoluju ključne tačke zemlje.

Riječ je, inače, o grupi plaćenika koji su bili u sastavu 23. jurišnog puka Nacionalne garde Ukrajine, koji su ranije prebačeni iz Kijeva, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbjednosnim strukturama.

Podsjetimo, ruska vojska pokrenula je intenzivne napade u Harkovskoj oblasti. Cilj je potiskivanje ukrajinske vojske i „odsijecanje“ tog dijela Ukrajine kako bi se napravila takozvana „tampon zona“ prema Belgorodskoj oblasti.

Rusija presjeca sve glavne linije snabdijevanja ukrajinske vojske

Događaji u Kijevu pokazali su da bi sve glavne linije snabdijevanja ukrajinske vojske mogle uskoro biti presečene, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson na jednom Jutjub kanalu.

„Rusi su u suštini paralisali Odesu, blokiravši je iz pravca Crnog mora. Ona više ne služi kao ekonomska kapija za Ukrajinu. Sada smo svjedoci kombinacije ekonomske blokade zemlje sa juga, vojnih operacija na istoku i sistematskog uništavanja infrastrukture, proizvodnih pogona, komunikacionih sistema i energetskih postrojenja, kao i onesposobljavanja mostova u Kijevu. Mislim da je Ukrajincima konačno postalo jasno da Rusija namerava da presječe linije snabdijevanja vojske na istoku”, istakao je on.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Kolumbija

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