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Tramp: Imam zakazan sastanak sa Putinom

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07.10.2026 21:29

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ima zakazan razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

"Danas je rođendan Vladimira Putina i imam dogovoren razgovor", izjavio je Tramp odgovarajući na novinarsko pitanje da li je razgovarao sa ruskim predsjednikom.

Nešto ranije, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će razgovor između dva lidera biti veoma brzo dogovoren ukoliko bude postojala slična inicijativa.

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Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Sastanak

Amerika

Rusija

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