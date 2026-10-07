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Racija u lokalu u Gracu, uhapšen i konobar iz BiH

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07.10.2026 22:10

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Конобар
Foto: Ebahir / Pexels

Štajerska policija zadala je ozbiljan udarac narko-miljeu u Gracu. Tokom racije u lokalu poznatom među korisnicima droge u centru grada uhapšeno je šest osumnjičenih osoba, među kojima i konobar iz Bosne i Hercegovine.

U akciji je zaplijenjena je i velika količina različitih vrsta narkotika. Hapšenja su izvršena još u noći između 26. i 27. septembra, a detalji akcije su objavljeni tek danas. Policija nije iznosila detalje o akciji odmah nakon sprovođenja jer se tragalo za još osumnjičenih.

Kako je saopštila Policijska uprava pokrajine Štajerske, raciji su prethodile temeljne i dugotrajne istrage. Informacije prikupljene u već postojećim istragama, zajedno sa anonimnim dojavama građana, na kraju su istražitelje dovele do osumnjičenih.

Konobari u lokalu organizovali prodaju droge

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, tokom proteklih godina u ovom lokalu plasirani su kilogrami kokaina. Sumnja se da je prodaja droge funkcionisala po jasno uspostavljenom sistemu i da su je direktno organizovali i sprovodili zaposleni u lokalu, uključujući konobare i druge radnike, pišu Nezavisne novine.

Nakon analize i obrade prikupljenih dokaza, Tužilaštvo u Gracu naložilo je hapšenja. U precizno koordinisanoj akciji policija je privela šest osumnjičenih. Prilikom naknadnih pretresa kriminalistički inspektori pronašli su veću količinu ilegalnih supstanci i zaplijenili ih. Među dokazima su bili kokain, kanabis i amfetamini.

Osumnjičeni se terete da su se profesionalno i organizovano bavili trgovinom narkoticima. Prema navodima policije, riječ je o muškarcima starosti između 19 i 40 godina, među kojima su državljani Bosne i Hercegovine, Austrije, Egipta i Srbije. Neki od njih su d‌jelimično priznali d‌jela koja im se stavljaju na teret, dok se trojica nalaze u istražnom pritvoru u zatvoru Graz-Jakomini.

Moguća nova hapšenja

I Tužilaštvo u Gracu i policija nastavljaju detaljno da provejravaju sve pristigle informacije i dojave. Istražitelji smatraju da bi tokom nastavka istrage moglo doći do novih hapšenja.

Zbog toga nisu isključene slične pojačane kontrole i ciljane policijske akcije u drugim lokalima koji važe za mjesta okupljanja ljudi iz tzv. narko-miljea.

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Tagovi :

hapšenje

Konobar

Državljanin BiH

Grac

Droga

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