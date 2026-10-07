Ilon Mask: Kvebek treba da se otcijepi

Provincija Kvebek treba da proglasi nezavisnost i otcijepi se od Kanade, rekao je američki milijarder Ilon Mask.

"Kvebek treba da se odvoji, bilo bi im bolje tako", naveo je Mask na Iksu.

On je reagovao na objavu nedavno izabranog premijera Kvebeka Šol Sen-Pjer Plamondona, lidera stranke Kvebek, da će san o odvajanju jednog dana postati stvarnost, prenosi "Srna".

Mask je dodao da bi kanadske provincije Alberta i Saskačevan, takođe trebalo da se odvoje od ostatka Kanade.

U Kvebeku su tokom vikenda održani izbori na kojem su birani članovi lokalnog parlamenta i sa 100 odsto prebrojanih glasova, Plamondonova stranka Kvebek osvojila je manjinsku vlast. Dobili su 59 poslaničkih mandata i 28 odsto glasova.

Kvebek je već dva puta pokušao da se odvoji od Kanade.