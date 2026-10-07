Krista Pajk misli da je septembar: Otkriveno šta je rekla nakon neuspješnog pogubljenja

Krista Pajk se sjeća svog imena i ima sjećanja na boravak u bolnici nakon što je preživjela dvije neuspjele smrtonosne in‌jekcije, rekao je doktor koji je savjetovao njen pravni tim.

Pajkova (50) je svjesna i govori nakon što je prošle sedmice postala, kako se vjeruje, prva osuđenica na smrt koja je preživjela smrtonosnu in‌jekciju nakon neuspjelog pogubljenja, saopštili su u utorak njeni advokati.

"Ona se nečega sjeća u vezi sa boravkom u bolnici, ali, vjerujem, nema sjećanja na pokušaj pogubljenja", rekao je za BBC doktor Džoel Zivot, anesteziolog koji je savjetovao advokate Pajkove.

Zivot je dodao da Pajkova može da komunicira na "osnovni način" i da je pogrešno procijenila datum, vjerujući da je još septembar, prenio je taj medij.

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Dodao je da je skinuta sa respiratora, nakon što je bila intubirana dok su ljekari radili na tome da iz njenog organizma uklone pentobarbital nakon smrtonosnih in‌jekcija.

Pajkovoj su date dvije doze pentobarbitala pomoću najmanje sedam igala, od kojih je jedna izašla iz njene ruke savijena pod uglom od 90 stepeni, tvrdi njen pravni tim.

Osuđenica je prvobitno opisana kao bez svijesti i u kritičnom stanju nakon što je prošle srijede hitno prebačena iz zatvora maksimalne bezbjednosti Riverbend u Nešvilu u bolnicu.

"Uprkos svim izgledima, Krista Pajk je svjesna, govori, te i dalje dobija intenzivnu medicinsku njegu", saopštili su njeni advokati u utorak.

"Uprkos teškim povredama koje je zadobila na rukama, ona je i dalje lisicama vezana za krevet. Njen oporavak je medicinski bez presedana. Njena prognoza i dalje je neizvjesna, ali u najmanju ruku očekujemo dug oporavak", tvrde advokati.

Podsjećamo, Krista Pajk osuđena je na smrt zbog brutalnog ubistva 19-godišnje školske drugarice Kolin Slemer u naletu ljubomore u januaru 1995. godine.

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Advokati Pajkove zatražili su od guvernera Tenesija Bila Lija da joj preinači kaznu, navodeći da je ona "pretrpjela veću kaznu nego bilo koja druga osoba u istoriji američke smrtne kazne".

Oni su u petak podnijeli sudu zahtjev da Ministarstvo za izvršenje kazni Tenesija (TDOC) "zaštiti i sačuva sve dokaze" povezane sa neuspjelim pogubljenjem Pajkove, prenosi Telegraf.