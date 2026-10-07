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Oglasio se Vučić o poruci studenata iz Republike Srpske

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07.10.2026 22:57

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", istakao je kako se niko nije uznemirio zbog toga što su studenti iz Republike Srpske rekli studentima u Srbiji da su ih izdali i da neće da ih podržavaju.

On je za Informer naglasio da se uopšte nisu uzbudili jer ih je baš briga za Republiku Srpsku, kao i za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer im je jedini cilj da sruše Vučića.

Порука студената из Српске

Republika Srpska

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

Podsjećamo, sinoć su se u Banjaluci i Istočnom Sarajevu pojavili transparenti sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Ovo je odgovor studenata, koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom" i srpske generale zločincima u matici Srbiji.

Студентска порука

Republika Srpska

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

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Aleksandar Vučić

studenti

Srbija

Republika Srpska

Ratko Mladić

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