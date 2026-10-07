Oglasio se Vučić o poruci studenata iz Republike Srpske

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", istakao je kako se niko nije uznemirio zbog toga što su studenti iz Republike Srpske rekli studentima u Srbiji da su ih izdali i da neće da ih podržavaju.

On je za Informer naglasio da se uopšte nisu uzbudili jer ih je baš briga za Republiku Srpsku, kao i za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer im je jedini cilj da sruše Vučića.

Republika Srpska Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

Podsjećamo, sinoć su se u Banjaluci i Istočnom Sarajevu pojavili transparenti sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Ovo je odgovor studenata, koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom" i srpske generale zločincima u matici Srbiji.