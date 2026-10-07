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Uvode slanje novca i uplate preko Vibera

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07.10.2026 15:17

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Новац
Foto: pexels/Willfried Wende

Narodna banka Srbije (NBS) i Viber omogućili su građanima da pošalju novac ili zatraže uplatu direktno iz četa, koristeći broj telefona iz imenika.

Šef Odsjeka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u Sektoru za platni sistem NBS Aleksandar Stanojević rekao je da je prenos novca potpuno bezbjedan i da se sada transakcija može izvršiti putem aplikacije mobilnog bankarstva i "Vajbera" koje moraju biti instalirane na telefonu.

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Prema njegovim rečima, Viber automatski vodi ka aplikaciji mobilnog bankarstva koja sadrži sve informacije kada korisnik potvrđuje transakciju banci.

"Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci i da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. Nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva, ali mora da ima otvoren račun jer se u pozadini dešava prenos sa računa platioca na račun primaoca", rekao je Stanojević, prenosi RTS.

On je dodao da korisnici Viber još nisu dobili obavještenje o novoj funkciji jer još nije marketinški plasirana, što je poslovna odluka kompanije, iako već može da se koristi, prenosi "Srna".

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Viber

novac

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