"Srpska i Dodik nezaobilazan politički faktor ne samo u BiH"

SNSD ne odustaje od principa da legitimno izabrani predstavnici bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda budu dio vlasti, a Republika Srpska i politika Milorada Dodika su nezaobilazan politički faktor i to ne samo u BiH, izjavio je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"Izborni pobjednici treba da budu dio vlasti, a svako drugo rješenje nas je dovodilo u veoma tešku i gotovo izolovanu situaciju", naglasio je Košarac.

On je dodao da su već najavljeni neki dogovori, dok će organi SNSD-a donositi odluke.

Odgovarajući na pitanje o tome kakva će biti politika SNSD-a prema EU, odnosno evropskom putu BiH, Košarac je naglasio da nema evropskog puta ako će Republika Srpska gubiti ustavne nadležnosti.

"Ni sa jednom od globalnih okvira nećemo da vodimo raspravu o bilo čemu ako će to gubiti ustavne nadležnosti Republike Srpske. Ne damo ustavne nadležnosti Republike Srpske", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu.

Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara, rekao je da danas niko ne zna kakve perspektive ima EU, navodeći da samo nekoliko političara iz FBiH koristi ovu šarenu lažu da bi dobili određene političke poene.

BiH Košarac: Najveći izborni gubitnik je Konaković

"Kada smo pozivali na izgradnju suvereniteta u BiH i da EU posmatramo kao partnera na način da mi ovdje definišemo naše potrebe, imali smo snishodljive odlaske u Evropsku komisiju dijela stranaka iz FBiH i zastupanje stavova Evropske komisije umjesto da štite interese Republike Srpske i FBiH", izjavio je Košarac novinarima.

On je dodao i da neće da štiti interese EU nikada, već interese ljudi iz Republike Srpske. "Vidim kroz implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i mnogih drugih ugovora koje imamo sa EU da smo mi na gubitku u Republici Srpskoj i FBiH", zaključio je Košarac.