Logo

Hitna sjednica Unije studenata i Studentskog parlamenta UIS zbog transparenata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 15:37

Komentari:

7
Унија студената Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazvali su hitnu zajedničku sjednicu za sutra, 8. oktobra 2026. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci i novog na Rači

Iz Unije studenata poručuju da će na sjednici biti razmotrene poruke koje se odnose na Republiku Srpsku, njen identitet i odnos prema srpskom narodu, kao i njihov uticaj na međusobno povjerenje i saradnju studentskih organizacija u Republici Srpskoj i Srbiji.

"Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu smatraju da pitanja koja su izazvala ovakve reakcije zahtijevaju ozbiljan razgovor i jasan institucionalni odgovor. Naša je obaveza da čujemo studente koje predstavljamo, razmotrimo njihove stavove i zabrinutosti i zajednički utvrdimo pravce daljeg djelovanja", kažu iz Unije studenata i dodaju:

"Studentska saradnja treba da počiva na uzajamnom poštovanju, solidarnosti i odgovornosti. Očuvanje tih vrijednosti podrazumijeva spremnost da se o otvorenim pitanjima govori jasno i argumentovano, uz poštovanje dostojanstva svih učesnika u javnom životu".

policija rs traka uvidjaj

Hronika

Vozio prebrzo i bez dozvole: Predložen pritvor vozaču koji je usmrtio pješaka

Zaključuje se da će na konferenciji za medije predstavnici obje organizacije predstaviti usvojene zaključke, zvanične stavove i aktivnosti koje će biti preduzete u narednom periodu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Unija studenata Republike Srpske

Studentski parlament

Komentari (7)

Više iz rubrike

Посао разговор интервју

Republika Srpska

U avgustu u Srpskoj nezaposlenost smanjena, a u FBiH povećana

5 h

0
Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла

Republika Srpska

Lukić: Narod podržao najdosljednije u borbi za očuvanje Srpske, dok budućnost SDS-a nije svijetla

5 h

2
Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице

Republika Srpska

Konačni obračun u SDS-u naredne sedmice, zakazane dvije sjednice

5 h

1
Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.

Republika Srpska

Uspješno realizovana tri medicinska transporta helikopterom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

49

Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

19

46

Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

19

43

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

19

34

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

19

26

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima