Hitna sjednica Unije studenata i Studentskog parlamenta UIS zbog transparenata

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu sazvali su hitnu zajedničku sjednicu za sutra, 8. oktobra 2026. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.

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Iz Unije studenata poručuju da će na sjednici biti razmotrene poruke koje se odnose na Republiku Srpsku, njen identitet i odnos prema srpskom narodu, kao i njihov uticaj na međusobno povjerenje i saradnju studentskih organizacija u Republici Srpskoj i Srbiji.

"Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu smatraju da pitanja koja su izazvala ovakve reakcije zahtijevaju ozbiljan razgovor i jasan institucionalni odgovor. Naša je obaveza da čujemo studente koje predstavljamo, razmotrimo njihove stavove i zabrinutosti i zajednički utvrdimo pravce daljeg djelovanja", kažu iz Unije studenata i dodaju:

"Studentska saradnja treba da počiva na uzajamnom poštovanju, solidarnosti i odgovornosti. Očuvanje tih vrijednosti podrazumijeva spremnost da se o otvorenim pitanjima govori jasno i argumentovano, uz poštovanje dostojanstva svih učesnika u javnom životu".

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Zaključuje se da će na konferenciji za medije predstavnici obje organizacije predstaviti usvojene zaključke, zvanične stavove i aktivnosti koje će biti preduzete u narednom periodu.