Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да су стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци, а ускоро и на Рачи након што је Управни одбор УИО БиХ усвојио Правилник о унутрашњој организацији.
Амиџић је навео да нови гранични прелаз у Градишци више неће бити у привременом третману, а створени су и предуслови да се отвори и стари гранични прелаз.
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Он је истакао да ће се на овај начин повећати број граничних прелаза и створити већа проходност за људе и робе.
"Када је у питању данашња сједница Управног одбора УИО, донесена је одлука кроз систематизацију која је била предуслов и за отварање новог граничног прелаза Рача два, најављеног за 15. октобар", рекао је Амиџић новинарима у Сарајеву, преноси "Срна".
На овај начин, констатовао је, биће још један прелаз са Србијом, поред постојећег граничног прелаза Рача, те да оба настављају са радом.
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"То је оно што ме весели, јер мислим да је то нешто што је нормалност и што је одавно требало бити урађено", рекао је Амиџић и оцијенио да је ријеч о побједи разума и стрпљења у односу на деструкцију.
Амиџић је навео да је усвојеним правилником седам граничних прелаза са Хрватском добило другу категоризацију, чиме су досадашњи статус граничног прелаза за погранични промет промијенили у статус граничног прелаза за међународни друмски промет.
Он је додао да неће бити новог запошљавања у УИО када су у питању нови гранични прелази, већ ће доћи до прерасподјеле запослених.
"Што се тиче Савјета министара, још једна одлука УО УИО данас је добила подршку, а везано је за повластице кад је у питању увоз возила за лица са инвалидитетом", рекао је Амиџић и прецизирао да је износ повластице повећан са 30.000 КМ на 45.000 КМ, односно за 50 одсто.
Према његовим ријечима, износ од 45.000 КМ сваке године ће аутоматски бити ажуриран за висину инфлације коју утврди Агенција за статистику БиХ.
Оцијенио је да су ове одлуке у корист свих људи који живе у Републици Српској и ФБиХ, и да је било беспотребно чекати расплет избора да би оне данас биле усвојене.
Амиџић је констатовао да је то БиХ, која врло често показује своје апсурде, али да су политике Републике Српске кроз стрпљење и истрајност данас добиле потврду и усвојене на корист свих људи који живе у БиХ.
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