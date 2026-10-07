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Уводе слање новца и уплате преко Вибера

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07.10.2026 15:17

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Народна банка Србије (НБС) и Вибер омогућили су грађанима да пошаљу новац или затраже уплату директно из чета, користећи број телефона из именика.

Шеф Одсјека за пословну подршку и развој нових производа и сервиса у Сектору за платни систем НБС Александар Станојевић рекао је да је пренос новца потпуно безбједан и да се сада трансакција може извршити путем апликације мобилног банкарства и "Вајбера" које морају бити инсталиране на телефону.

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Према његовим речима, Вибер аутоматски води ка апликацији мобилног банкарства која садржи све информације када корисник потврђује трансакцију банци.

"Потребно је да прималац има отворен рачун у банци и да буде регистрован за услугу преноса средстава. Није неопходно да има апликацију мобилног банкарства, али мора да има отворен рачун јер се у позадини дешава пренос са рачуна платиоца на рачун примаоца", рекао је Станојевић, преноси РТС.

Он је додао да корисници Вибер још нису добили обавјештење о новој функцији јер још није маркетиншки пласирана, што је пословна одлука компаније, иако већ може да се користи, преноси "Срна".

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Тагови :

Вибер

новац

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