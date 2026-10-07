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Lukić: Narod podržao najdosljednije u borbi za očuvanje Srpske, dok budućnost SDS-a nije svijetla

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07.10.2026 14:44

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Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла
Foto: RTRS

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić ocijenio je da je narod na opštim izborima podržao SNSD i stranke za koje smatra da se najdosljednije bore za očuvanje Republike Srpske i njenih nadležnosti, dok SDS-u, koji više nije najjača opoziciona partija, predstoji veoma težak posao da se održi na političkoj sceni.

Lukić je Srni izjavio da budućnost SDS-a sa sadašnjim stranačkim vođstvom nije svijetla ukoliko se stranka istinski ne reorganizuje, okrene sebi i shvati šta je njeno tvrdo jezgro.

"Očigledno je u vezi sa tim došlo do jedne vrste promjena koje su, ipak, rezultat dugogodišnje neumne politike SDS-a koja je svoj kredibilitet i kapital stalno prepuštala drugima, uvlačeći u svoje redove one kojima tu nikada nije bilo mjesto", naveo je on za Srnu.

Lukić je pojasnio da tu prvenstveno misli na politički pakt sa PDP-om, uvlačenje predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića u poslaničke klupe preko SDS-a i slične poteze.

"Sve su to bili nevješti, neumni, nepromišljeni, brzopleti i katastrofalni ishodi po SDS", ocijenio je Lukić koji je svojevremeno bio član SDS-a i predsjednik Prve SDS.

Lukić je ukazao da SDS godinama kruni ono što je ostalo od njenog istorijskog kapaciteta i uloge, ali i istakao da ne treba zaboraviti da je kičmu te stranke slomilo poslijeratno političko i drugo nasilje stranaca i takozvane međunarodne zajednice.

"Međutim, problematično je što je krunjenje tog istorijskog nasljeđa nastavila sama SDS putem loše kadrovske politike. I došlo se do toga da danas u SDS-u nemate nijednu istinski istaknutu, umnu i na istorijski način bitnu ličnost, kako je to bilo sa strankom devedesetih godina prošlog vijeka", rekao je Lukić.

On je konstatovao da je rezultat svega toga činjenica da je SDS sada druga po snazi opoziciona stranka koja je prepuštala svoje glasače - PDP-u i sadašnjem pokretu Draška Stanivukovića, te Vukanoviću.

"Smatram da će se to, na nesreću, sa ovom SDS i dalje nastaviti jer njeni ljudi malo toga razumiju od unutrašnje i spoljne politike", kaže Lukić.

On je ocijenio da rezultati opštih izbora pokazuju da nisu uspjeli pokušaji dijela međunarodne zajednice da kroz izopštavanje Milorada Dodika iz državno-političkog života slome SNSD kao noseću stranku izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske.

"Smatram da su rezultati opštih izbora dali ishode neočekivane za neke od vodećih zapadnih članica takozvane međunarodne zajednice, ali očekivane za narod Srpske. Pokazalo se da su ovo drugačija vremena od onih poslije rata, kada je ista međunarodna zajednica lomila kičmu ondašnjeg SDS-a kao ubjedljivo najjače stranke tog perioda i nasilno nastojala da izobliči narodnu volju", izjavio je Lukić.

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Tagovi :

Radomir Lukić

SDS

SNSD

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