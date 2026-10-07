Logo

Bitno: Formiranje vlasti na nivou BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

07.10.2026 15:37
Битно: Формирање власти на нивоу БиХ
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o formiranju vlasti na nivou BiH.

Izbori su završeni, počela je izborna matematika. Ko će s kim formirati vlast na nivou BiH i hoće li biti novog pokušaja da se vlast napravi bez izbornih pobjednika? SNSD ubjedljivo prvi u Srpskoj, HDZ učvrstio svoju poziciju, a poslije 16, iako ne uzastopnih godina, Hrvati dobijaju člana Predsjedništva čiji izbor njihove vodeće političke stranke ne osporavaju tvrdnjom da je rezultat većinske volje bošnjačkog biračkog tijela. Ko će s kim za pregovarački sto, gd‌je su crvene linije i kako će izgledati nova politička slagalica BiH?

Za „Bitno” govore: Josip Brkić, zamjenik ministra spoljnih poslova BiH i međunarodni sekretar HDZ-a BiH, Snježana Novaković Bursać, član Predsjedništva SNSD-a, Milan Petković, poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Vesna Azić

Izbori 2026

SNSD

Više iz rubrike

Без плана: Резултати избора и постизборне комбинације

Emisije

Bez plana: Rezultati izbora i postizborne kombinacije

6 h

0
Битно: Анлиза Општих избора 2026

Emisije

Bitno: Anliza Opštih izbora 2026

1 d

0
Бизнис план: Како одржати конкурентност привреде и отворити простор за нови раст?

Emisije

Biznis plan: Kako održati konkurentnost privrede i otvoriti prostor za novi rast?

1 d

0
Секула се поново жени: Нови љубавни заплети

Emisije

Sekula se ponovo ženi: Novi ljubavni zapleti

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

19

43

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

19

34

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

19

26

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

19

19

Vrata Evropske unije otvorena, ali ne za BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima