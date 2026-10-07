Bitno: Formiranje vlasti na nivou BiH

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o formiranju vlasti na nivou BiH.

Izbori su završeni, počela je izborna matematika. Ko će s kim formirati vlast na nivou BiH i hoće li biti novog pokušaja da se vlast napravi bez izbornih pobjednika? SNSD ubjedljivo prvi u Srpskoj, HDZ učvrstio svoju poziciju, a poslije 16, iako ne uzastopnih godina, Hrvati dobijaju člana Predsjedništva čiji izbor njihove vodeće političke stranke ne osporavaju tvrdnjom da je rezultat većinske volje bošnjačkog biračkog tijela. Ko će s kim za pregovarački sto, gd‌je su crvene linije i kako će izgledati nova politička slagalica BiH?

Za „Bitno” govore: Josip Brkić, zamjenik ministra spoljnih poslova BiH i međunarodni sekretar HDZ-a BiH, Snježana Novaković Bursać, član Predsjedništva SNSD-a, Milan Petković, poslanik Ujedinjene Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.