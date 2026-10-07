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Bez plana: Rezultati izbora i postizborne kombinacije

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Izvor:

ATV

07.10.2026 13:16
Без плана: Резултати избора и постизборне комбинације
Foto: atv

U novom izdanju emisije „Bez plana” govorimo o postizbornim kombinacijama i razlozima izbornog poraza, ali i o životu i političkom nasljeđu bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić.

Još jedni izbori su iza nas. Pobjednici slave, poraženi traže razloge za neuspjeh. Uglavnom u nekom drugom, ali rijetko u sebi i, posebno, u onima koji su ih čvrsto uvjeravali da će baš za njih glasati.

Postizborne kombinacije tek se prave. Ili su već napravljene, samo mi još nismo čuli – kada, gdje, kako i ko će s kim.

O izbornim rezultatima, razlozima za pobjede i poraze, ali i o onome što slijedi nakon izbora, govorićemo u prvom dijelu emisije „Bez plana“.

U drugom dijelu tema će biti život i političko nasljeđe bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić.

Po čemu će ostati upamćeno burno vrijeme u kojem je pokušavala da politički kurs usmjeri ka demokratiji i vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, optrećena optužnicom Haškog tribunala za ratne zločine?

„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

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bez plana

ATV

Predrag Ćurković

Biljana Plavšić

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