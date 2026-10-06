Biznis plan: Kako održati konkurentnost privrede i otvoriti prostor za novi rast?

Saznajemo šta je obilježilo proteklu sedmicu na kriptotržištu, ali i na šta bi investitori trebalo da obrate pažnju u narednom periodu.

Otkrivamo i kako je prethodne sedmice poslovala Banjalučka berza.

Istražujemo kako prepoznati da li neka ideja ima potencijal, šta je uloga biznis plana i koliko je važno pripremiti se prije prvog koraka u preduzetništvu.

Analiziramo koliko prostora domaće kompanije imaju da apsorbuju nove udare poskupljenja i da li nas očekuje novi talas poskupljenja goriva.

Sa Sašom Trivićem, potpredsjednikom Udruženja poslodavaca Republike Srpske, razgovaramo o deficitarnim kadrovima i tome da li obrazovni sistem prati potrebe privrede.

Provjerili smo šta predviđa studija izvodljivosti i kada bi Aerodrom u Mahovljanima mogao dostići više od dva miliona putnika.

'Biznis plan' donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, 'Biznis plan' tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis plan' utorkom u 20 časova i 10 minuta.