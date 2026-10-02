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Narod priča: Porodični posao

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Izvor:

ATV

02.10.2026 15:00
нови визуал народ прича
Foto: ATV

U novoj epizodi emisije „Narod priča sa Biljanom Stokić” , Biljana vas vodi u Foču, gd‌je se iza jednostavnog natpisa „PEČENjE” krije priča o godinama rada, porodičnoj tradiciji i životu posvećenom ovom poslu.

Miris pečenja i domaća atmosfera samo su dio priče. Iza svega stoje trud, rad i iskustvo koje se prenosi kroz generacije.

Kako je nastao ovaj porodični posao, šta znači čuvati tradiciju i kakve se sve životne priče kriju iza jednog natpisa pored puta – saznajte u novoj epizodi.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

„Narod priča sa Biljanom Stokić” subota u 17 časova i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

Foča

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