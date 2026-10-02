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Sutra komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

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02.10.2026 16:28

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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Foto: Youtube / Printscreen

Komemoracija banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću biće održana sutra u Banjaluci, a prisustvovaće joj predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Komemoracija će biti održana u 11.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini.

Osim u meteorologiji, ostavio je trag u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik.

Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Kuštrinović je bio član Odbora za klimatske promjene BiH i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine, kao i jedan od osnivača "Ćevap festa", prenosi Srna.

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Tagovi :

komemoracija

Nebojša Kuštrinović

Preminuo Nebojša Kuštrinović

Banja Luka

Siniša Karan

meteorolog

Banski dvor

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