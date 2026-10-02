Sutra komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Komemoracija banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću biće održana sutra u Banjaluci, a prisustvovaće joj predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Komemoracija će biti održana u 11.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini.

Osim u meteorologiji, ostavio je trag u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik.

Rođen je 8. jula 1948. godine u Banjaluci, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Kuštrinović je bio član Odbora za klimatske promjene BiH i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine, kao i jedan od osnivača "Ćevap festa", prenosi Srna.