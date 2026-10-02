Sa tržišta povučena dječija hodalica: Korištenje može izazvati povrede

Autor:ATV redakcija
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Sa tržišta BiH povučena je dječija hodalica jer njeno korištenje može izazvati povrede, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Dječija hodalica nema odgovarajuću visinu sjedišta i zaštitu od pada niz stepenice.
Proizvod se zbog toga može sklopiti ili pasti niz stepenice tokom upotrebe, što može dovesti do povrede djeteta.
Proizvod ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardom /BAS EN 1273+A1:2025/.
Riječ je o dječijoj hodalici RG24-206 /RG24-206/, dok podatak o zemlji porijekla nije poznat.
Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod preporučuje se da odmah prestanu da ga koriste i vrate u trgovinu maloprodaje.
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