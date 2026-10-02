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Sa tržišta povučena dječija hodalica: Korištenje može izazvati povrede

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02.10.2026 14:46

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Дјечија ходалица повучена са тржишта БиХ.
Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučena je dječija hodalica jer njeno korištenje može izazvati povrede, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Dječija hodalica nema odgovarajuću visinu sjedišta i zaštitu od pada niz stepenice.

Proizvod se zbog toga može sklopiti ili pasti niz stepenice tokom upotrebe, što može dovesti do povrede djeteta.

Proizvod ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardom /BAS EN 1273+A1:2025/.

Дјечија ходалица
Dječija hodalica
Agencija za nadzor nad tržištem

Riječ je o dječijoj hodalici RG24-206 /RG24-206/, dok podatak o zemlji porijekla nije poznat.

Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod preporučuje se da odmah prestanu da ga koriste i vrate u trgovinu maloprodaje.

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Agencija za nadzor nad tržištem BiH

povučen proizvod sa tržišta

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