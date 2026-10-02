NSRS ne zna gdje joj radi 38 poslanika

Narodna skupština Republike Srpske i Parlament FBiH nemaju informacije gdje su zaposleni njihovi neprofesionalni poslanici. Za razliku od ova dva zakonodavna tijela, Predstavnički dom PSBiH raspolaže takvim informacijama.

Na kraju 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, 45 poslanika svoj mandat obavlja profesionalno, a 38 neprofesionalno. U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 90 poslanika je u radnom odnosu, dok ih osam mandat obavlja neprofesionalno. Kada je u pitanju Dom naroda Parlamenta FBiH, četiri delegata imaju neprofesionalni mandat, a njih 74 profesionalni.

Prema podacima koje nam je dostavila stručna služba Predstavničkog doma PSBiH, od 42 poslanika njih pet ima neprofesionalni status.

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Neprofesionalni narodni poslanik je poslanik koji nije zaposlen u parlamentu. Za to prima poslanički dodatak, a Poslovnik mu nameće iste obaveze kao i profesionalnom poslaniku. Naknada koju neprofesionalci zarađuju na mjesečnom nivou u NSRS iznosi 2.269 KM, dok profesionalni poslanici zarađuju oko 1.000 KM više. Podatak o tome gdje su neprofesionalni poslanici zaposleni značajan je i sa stanovišta transparentnosti, mogućeg sukoba interesa i nespojivosti funkcija.

Iz NSRS nam je odgovoreno da Skupština ne raspolaže podacima gdje su zaposleni narodni poslanici koji nemaju radni odnos u ovoj instituciji. Sličan odgovor je stigao i iz Doma naroda Parlamenta FBiH, a od Predstavničkog doma FBiH odgovor na to pitanje nismo ni dobili.

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Drugačija praksa postoji u Predstavničkom domu PSBiH. Tamo pet poslanika mandat obavlja neprofesionalno, a parlamentarna služba dostavila je i podatke o njihovim matičnim organizacijama i poslovima.

Na nekoliko dana izlazili iz radnog odnosa pa se vraćali

Kako nam je rečeno iz NSRS, tokom 11. saziva 21 narodni poslanik mijenjao je profesionalni ili neprofesionalni status, dok je kod sedam poslanika zabilježeno više promjena: iz profesionalnog u neprofesionalni status, a onda opet u profesionalni.

Zanimljiv podatak dobili smo iz FBiH. U Predstavničkom domu sedam poslanika je tokom aktuelnog mandata prekidalo, a potom ponovo zasnivalo radni odnos u Predstavničkom domu. Kod većine je period između prestanka i ponovnog zasnivanja radnog odnosa trajao samo nekoliko dana.

Senad Subašić ponovo je zasnovao radni odnos tri dana nakon prestanka, Asim Kamber nakon četiri, Zekerijah Alagić nakon tri, dok su kod Mladena Boškovića i Mare Đukić prekidi trajali po pet dana. Luka Faletar bio je van radnog odnosa sedam dana.

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Poseban slučaj je Meliha Mahmutbegović, koja je radni odnos prekidala dva puta. Prvi put je profesionalni radni odnos prekinula 1. septembra 2023. godine, da bi se ponovo vratila u status profesionalnog poslanika pet dana kasnije, odnosno, 6. septembra.

Drugi put je isto napravila 20. januara ove godine, ali ovoga puta u status profesionalnog poslanika vratila se dan kasnije. U dostavljenim podacima nije naveden razlog ovih kratkotrajnih prekida radnog odnosa.