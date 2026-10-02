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Cvijanović: Otvaranje graničnog prelaza Rača polovinom oktobra

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02.10.2026 17:26

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da bi granični prelaz Rača trebao da bude pušten u rad polovinom oktobra.

Cvijanovićeva je navela da je priorotetni projekat izgradnja auto-puta koji treba da poveže Banjaluku, Doboj, preko Brčkog i Bijeljine, do Beograda.

"Svaki prelaz koji nas povezuje sa Srbijom predstavlja strateško opredjeljenje", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je za bijeljinske portale rekla da otvaranje graničnog prelaza Rača predstavlja ključno rješenje za građane Semberije, ali da znači i za cijelu Republiku Srpsku.

Cvijanovićeva je podsjetila da je na niovu BiH bilo dosta peripetija oko otvaranja graničnih prelaza, te podsjetila na prelaz "Bratoljub", prenosi Srna.

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Željka Cvijanović

Sremska Rača

Granični prelaz

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