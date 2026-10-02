Cvijanović: Moramo živjeti svoju realnost koja se zove Srpska, a ne tuđe unitarističke snove

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su ljudi u Republici Srpskoj svjesni da moraju živjeti svoju realnost koja se zove Republika Srpska, a ne tuđe unitarističke snove.

Postavljajući pitanje zašto bi Republika Srpska živjela unitarističke snove Sarajeva, Cvijanovićeva je poručila da Srpska želi da živi realnost koja se zove specijalni i paralelni odnosi sa Srbijom što znači i miran i stabilan region.

- Zašto bismo mi morali da trčimo za agendom koju kreiraju vječno nezadovoljni i nesposobni da stvore bolji ambijent, a to su bošnjački političari? - upitala je Cvijanovićeva.

Komentarišući tezu da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković kaznio nju, time što je prijetio da će povući osoblje iz Ambasade BiH u Beogradu, Cvijanovićeva je navela da Konaković ničim nije kaznio nju, već BiH, kojoj je nanio štetu.

- Oni se često kunu u BiH, a rade sve da pokažu da je ona neuspješna, puna nezadovoljstva, razdora i različitih mišljenja. To su unilalteralne akcije ministra, šta god da je radio. Prema Ustavu i pravilima sve što radi Ministarstvo trebalo bi da bude odluka Predsjedništva BiH - istakla je Cvijanovićeva u intervjuu za "RT Balkan".

Ona je podsjetila da to podrazumijeva da postoji odluka sva tri člana Predsjedništva BiH, koji su rekli da nešto jeste ili da nije, a u slučaju da nema saglasnosti, onda se BiH ponaša uzdržano.

- To su osnovna pravila i postulati. Samovolja koja je kulminirala u okviru Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara jeste nešto što ne donosi dobit BiH, već nas samo još više razdvaja i dodatno potvrđuje našu tezu da su zajedničke institucije na nivou BiH, kad funkciju obavljaju Bošnjaci, uglavnom zloupotrijebljene i sa aspekta Ustava i procesuira - ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da u prilog tezi da Konaković nije kaznio ni nju, a ni Republiku Srpsku, govori i to što je uspjela da stigne na više adresa i objasni kakva je realna situacija u BiH, nego što je on mogao da obiđe i prospe laži o zvaničnicima i predstavnicima Republike Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da nije postojao nikakav osnov realan da se Konaković ponaša tako.

- Ja sam pribavila mišljenja i prikupila sve što treba i ispostavilo se da ne postoji. On je to uradio iz svog hira u pokušaju da se obračunava sa Srbijom, Srbima i Republikom Srpskom. Zato je preduzeo takve aktivnosti i nanio dodatnu štetu BiH, jer je povlačenjem tehničkog osoblja iz Ambasade u Beogradu doveo u pitanje održavanje glasanja na tom glasačkom mjestu - ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Konaković nije jedini koji se ponašao tako da zloupotrebljava institucije i Ustav i sprovodi samovolju.

- Diplomatsko-konzularna mreža BiH je duboko kontaminirana tim pokušajima zloupotrebe. Na svakom koraku gdje vidite bošnjački kadar možete da se susretnete sa tim. Ali, i mi smo našli lijek za to, odlučili smo se da idemo ofanzivno u nešto što se zove naša diplomatska aktivnost. Ne radimo kao oni i nikome ne želimo zlo, niti udemo na to da posijemo laž, već istinu gdje god se nalazimo i objasnimo u realnim okvirima šta se dešava u BiH - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da bošnjački kadar na neki način iznudio takvo ponašanje Republike Srpske, koja je na spoljno političkom planu ostvarila mnoge uspjehe u nekoliko posljednjih godina.

Cvijanovićeva smatra da Konaković ne zaslužuje toliku pažnju, jer je ono što je uradio šteta za BiH.

- On se lažno predstavlja kada tvrdi da predstavlja BiH, a govori negativno o 49 odsto teritorije iste te BiH, koliko ima Republika Srpska. A on ode u svijet i priča protiv polovine svoje teritorije i pretenduje da se predstavi kao neko ko realno govori - ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su bošnjački političari i funkcioneri navikli da 30 godina pričaju laži, da ih plasiraju i zloupotrebljavaju DKP mrežu, vjerujući da to neće biti zaustavljeno, do čega je na njihovo iznenađenje došlo.

- To je zaustavljeno iz dva razloga. Jedan su aktivnosti Republike Srpske, a drugi promjene koje se dešavaju u globalnoj sferi - objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da predstavnici Sarajeva, poput Konakovića nisu razumjeli promjene koje se dešavaju i u Americi i u svijetu zbog toga što su 30 godina bili uljuljkani i naviknuti da delegiraju teme i želje koje im je neko ispunjavao.

- Bili su nepsremni za tektonske promjene koje su nastale dolaskom Trampove adminsitracije. Nisu bili spremni da razumiju šta se dešava na Istoku i na Zapadu, jer su decenijama bili maženi i paženi - naglasila je Cvijanovićeva.