Tramp: Evropa pristala da oslobodi ogromnu količinu dizela

Evropa je pristala da odmah oslobodi ogromnu količinu dizel goriva iz svojih zaliha, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Evropa je upravo pristala da pusti u promet ogromnu količinu svog dizel goriva. Proces će početi odmah", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

Izvori su ranije rekli Rojtersu da evropske zemlje diskutuju o oslobađanju 50 miliona barela dizela iz svojih rezervi, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno pustile u promet 50 miliona barela nafte.

Dva izvora su rekla da će Evropa osloboditi dio zaliha dizela u roku od 20 dana, reagujući na zahtjev Trampa.

Trampova administracija zatražila je ranije od Njemačke i Francuske da smanje zalihe dizela ili će se suočiti sa potencijalnom zabranom izvoza dizela iz SAD, navode izvori.

Cijene nafte pale su za više od dva odsto nakon izvještaja o ovim razgovorima, prenosi Srna