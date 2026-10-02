Tramp: Evropa pristala da oslobodi ogromnu količinu dizela

Autor:ATV redakcija
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Evropa je pristala da odmah oslobodi ogromnu količinu dizel goriva iz svojih zaliha, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.
"Evropa je upravo pristala da pusti u promet ogromnu količinu svog dizel goriva. Proces će početi odmah", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".
Izvori su ranije rekli Rojtersu da evropske zemlje diskutuju o oslobađanju 50 miliona barela dizela iz svojih rezervi, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno pustile u promet 50 miliona barela nafte.
Dva izvora su rekla da će Evropa osloboditi dio zaliha dizela u roku od 20 dana, reagujući na zahtjev Trampa.
Trampova administracija zatražila je ranije od Njemačke i Francuske da smanje zalihe dizela ili će se suočiti sa potencijalnom zabranom izvoza dizela iz SAD, navode izvori.
Cijene nafte pale su za više od dva odsto nakon izvještaja o ovim razgovorima, prenosi Srna
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