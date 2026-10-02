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Sjeverna Koreja zatvara granicu sa Jugom: „Ni divlje životinje neće moći da prolaze“

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02.10.2026 15:25

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Припадници јужнокорејске војске посматрају територију Сјеверне Кореје са осматрачнице за уједињење у Паџуу, у Јужној Кореји, у близини границе са Сјеверном Корејом, у сриједу, 16. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Sjeverna Koreja utvrđuje zajedničku granicu sa Južnom Korejom da bi izbjegla bilo kakvu buduću interakciju, izjavila je Kim Jo Džong, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una i direktor odjeljenja u Centralnom komitetu Radničke partije.

"Cilj je da se vrata zauvijek zatvore da ne bismo imali bilo kakve veze sa Južnom Korejom i da, čak, ni divlje životinje ne bi mogle da dolaze i odlaze", izjavila je Kimova.

Ona je naglasila da Sjeverna Koreja neće dozvoliti ni najmanji procjep na granici koji bi mogao da omogući interakciju sa Južnom Korejom i težiće da "zauvijek prekine odnose sa plemenima koja prave probleme", prenosi agencija KCNA.

"Neprijatelj ostaje neprijatelj. Ovo je ključni zaključak do kog smo ponovo došli kroz još jednu farsu koju je stvorio Seul", navela je Kimova.

RIA Novosti podsjeća da je troje ljudi, uključujući dva južnokorejska vojnika, povrijeđeno 21. septembra od eksplozija dvije mine u demilitarizovanoj zoni. Još jedna neeksplodirana mina kasnije je pronađena u istom području.

Južnokorejska vojska je saopštila da je mine koje su eksplodirale postavila Sjeverna Koreja i da to predstavlja kršenje sporazuma o primirju.

Sjeverna Koreja je negirala da je umiješana u incident i nazvala takve optužbe Seula provokacijom.

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Tagovi :

Sjeverna Koreja

Južna Koreja

Kontrola na granicama

Kim Džong Un

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