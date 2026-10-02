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Japan otkrio šta planira prema Rusiji: Da li su nove sankcije na pomolu?

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02.10.2026 15:21

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Русија и Јапан сарадња санкције
Foto: YouTube/printscreen/Pexel/Efrem Efre

Japan trenutno ne razmatra opciju uvođenja novih sankcija Rusiji, izjavio je član japanskog Parlamenta iz vladajuće Liberalno-demokratske stranke Muneo Suzuki.

On je rekao da je Tokio trenutno usredsređen na produžavanje već uvedenih sankcija.

"Koliko ja znam, trenutno nema konkretnih novih mjera. Usredsređeni smo na produžavanje postojećih ekonomskih sankcija, konkretno na zamrzavanje imovine, što je nastavak trenutnih mjera. Ništa novo se ne uvodi", naglasio je Suzuki, komentarišući pisanje lista "Jomiuri" u vezi sa mogućnošću uzvođenja novih sankcija Rusiji.

Suzuki je istakao da je produžavanje zamrzavanja imovine ruskim državljanima u Japanu "poruka stranoj audijenciji, pošto u realnosti ne postoji ruski državljanin koji posjeduje imovinu u Japanu", prenosi Srna.

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Rusija

Japan

sankcije

Saradnja

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