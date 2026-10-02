Evropol saopštio: Uhapšeno pet organizatora nasilja širom Evrope

Autor:ATV redakcija
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Petoro osumnjičenih koji se dovode u vezu sa organizacijom i regrutovanjem za teško nasilje uhapšeno je u Španiji, Maroku i Francuskoj, a među njima su bjegunci koji su se nalazili na listi najtraženijih lica u Evropskoj uniji (EU), saopštio je danas Evropol.
Akcija je bila usmjerena na one za koje se sumnja da naručuju napade, pronalaze izvršioce i koordinišu zločine iz inostranstva, objavljeno je na sajtu te organizacije.
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Francuske vlasti su, u saradnji sa Švedskom policijom i Evropolom, uhapsile u Parizu muškarca koji se sumnjiči za organizovanje ubistva.
Španska nacionalna policija uhapsila je državljanina Švedske koji se sumnjiči za umješanost u oko 20 teških krivičnih djela nasilja, uključujući ubistva i pokušaje ubistva usmjerene na suparničke kriminalne grupe.
On je navodno obučavao mlade regrute za izvršenje ubistava i koordinisao napade.
Marokanske vlasti uhapsile su državljanina Danske za kojim se tragalo zbog navodnog podstrekivanja ubistava i otmica.
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U toj zemlji su uhapšena i dva državljanina Švedske zbog sumnje da su imali vodeću ulogu u kriminalnoj mreži "Fokstrot".
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