Evropol saopštio: Uhapšeno pet organizatora nasilja širom Evrope

Petoro osumnjičenih koji se dovode u vezu sa organizacijom i regrutovanjem za teško nasilje uhapšeno je u Španiji, Maroku i Francuskoj, a među njima su bjegunci koji su se nalazili na listi najtraženijih lica u Evropskoj uniji (EU), saopštio je danas Evropol.

Akcija je bila usmjerena na one za koje se sumnja da naručuju napade, pronalaze izvršioce i koordinišu zločine iz inostranstva, objavljeno je na sajtu te organizacije.

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Detalji hapšenja: Španija, Francuska i Maroko u fokusu

Francuske vlasti su, u saradnji sa Švedskom policijom i Evropolom, uhapsile u Parizu muškarca koji se sumnjiči za organizovanje ubistva.

Španska nacionalna policija uhapsila je državljanina Švedske koji se sumnjiči za umješanost u oko 20 teških krivičnih djela nasilja, uključujući ubistva i pokušaje ubistva usmjerene na suparničke kriminalne grupe.

On je navodno obučavao mlade regrute za izvršenje ubistava i koordinisao napade.

Marokanske vlasti uhapsile su državljanina Danske za kojim se tragalo zbog navodnog podstrekivanja ubistava i otmica.

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U toj zemlji su uhapšena i dva državljanina Švedske zbog sumnje da su imali vodeću ulogu u kriminalnoj mreži "Fokstrot".

(Glas Srpske)