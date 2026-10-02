Jedna osoba uhapšena zbog prenošenja informacija Kijevu

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti priveli muškarca na Krimu zbog toga što je Službi bezbjednosti Ukrajine (SBU) prenosio informacije o objektima Oružanih snaga Rusije i kretanju ruske vojne opreme.

U saopštenju se navodi da je FSB spriječio nezakonite aktivnosti muškarca rođenog 1992. godine koji je bilo umiješan u veleizdaju na Krimu.

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Prema navodima FSB-a, privedeni je ostvario kontakt sa SBU putem "Telegrama", te da je prema instrukcijama službenika SBU fotografisao i pravio video-snimke operacije jedinica protivvazdušne odbrane, prenosio koordinate i rute kretanja konvoja ruske vojne opreme, kao i informacije u vezi sa razmještanjem ruskih vojnih objekata na Krimu.

(Srna)