Jedna osoba uhapšena zbog prenošenja informacija Kijevu

Autor:ATV redakcija
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Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je da su njeni agenti priveli muškarca na Krimu zbog toga što je Službi bezbjednosti Ukrajine (SBU) prenosio informacije o objektima Oružanih snaga Rusije i kretanju ruske vojne opreme.
U saopštenju se navodi da je FSB spriječio nezakonite aktivnosti muškarca rođenog 1992. godine koji je bilo umiješan u veleizdaju na Krimu.
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Prema navodima FSB-a, privedeni je ostvario kontakt sa SBU putem "Telegrama", te da je prema instrukcijama službenika SBU fotografisao i pravio video-snimke operacije jedinica protivvazdušne odbrane, prenosio koordinate i rute kretanja konvoja ruske vojne opreme, kao i informacije u vezi sa razmještanjem ruskih vojnih objekata na Krimu.
(Srna)
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