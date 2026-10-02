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Putin: Uskoro ćemo svi voziti kineske automobile

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02.10.2026 08:04

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Evropska automobilska industrija nalazi se u dubokoj krizi i njena preduzeća se zatvaraju, dok će ljudi u Evropi uskoro uglavnom voziti kineske automobile, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Automobilska industrija Evrope, pa gdje je ona? U dubokoj krizi. Preduzeća se zatvaraju. Uskoro ćemo svi voziti kineske automobile. Da li je to dobro ili loše, ne znam, ali su jeftini i kvalitetni", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Moskvi, prenosi "Komersant".

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Putin je naveo da se kineski automobili već uveliko koriste u Rusiji i ocijenio da je saradnja dvije zemlje obostrana.

On je dodao da udio ruske industrijske robe na kineskom tržištu stalno raste.

(Tanjug)

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Vladimir Putin

Rusija

Automobil

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