Tramp: Moguće je da ćemo poslije izbora pojačati bombardovanje Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra.

"Moguće je", odgovorio je Tramp u četvrtak u intervjuu za američki magazin "Tajm" na pitanje da li razmatra pojačavanje bombardovanja Irana nakon izbora za Kongres 3. novembra.

Komentarišući najnoviji iranski prijedlog za prekid vatre, Tramp je rekao da neće prihvatiti prijedlog koji ne bi prihvatio ni prije godinu dana.

"Stvari koje prije godinu dana ne bih odobrio, ne bih ni danas", rekao je on, dodajući da je Iran ponudio da ponovo otvori Ormuski moreuz, ali da to "jednostavno nije dovoljno dobro".

Tramp je ocijenio da je američka vojna operacija protiv Irana već ozbiljno oslabila tu zemlju.

"Uništio sam njihov nuklearni kapacitet. Uništio sam njihovu mornaricu, njihovo ratno vazduhoplovstvo i radar", rekao je Tramp i dodao da su stotine "iranskih brodova uništene".

On je rekao da je prvobitno planirao kraću vojnu operaciju, ali da je odlučio da nastavi akciju kako bi spriječio Iran da obnovi svoje vojne i nuklearne kapacitete.

"Mogao sam tada da stanem, ali sam želio da idem dalje", rekao je Tramp.

Na pitanje o ranijoj izjavi da bi mogao da "uništi" Iran, Tramp je odgovorio: "Da, uradio bih to. Moguće je".

Na pitanje kako predsjednik koji sebe naziva predsjednikom mira može da govori o uništenju čitave zemlje, Tramp je rekao: "Uništavanjem Irana stvorili smo mir u svijetu. Sa Iranom, mislim da nikada ne možete imati mir".

Tramp je pritom tvrdio da je iranska vlada tokom protesta ubila između 72.000 i 75.000 ljudi, navodeći da su te brojke, kako je rekao, dokumentovane. Tramp je ponovio da Iran više nije u stanju da predstavlja istu vojnu prijetnju.

"Njihova ekonomija je gotova. Njihova inflacija je 300 odsto ili tako nešto. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo. Sve je nestalo", rekao je.

Tramp je ocijenio da će, ukoliko SAD i Iran postignu sporazum, cijena nafte ponovo pasti.

"Čim sklopim dogovor, cijene nafte će pasti na ono što su bile", rekao je.

Govoreći o odnosu prema medijima, Tramp je rekao da poštuje slobodu štampe, ali da ne poštuje ono što naziva "lažnim vijestima".

"Vjerujem u slobodnu štampu. Vjerujem u poštenu štampu, ali ne vjerujem u lažne vijesti", rekao je Tramp.