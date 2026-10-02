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Svađa sa šeficom je odvela u smrt: Izgovorila ove riječi i umrla na poslu

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02.10.2026 07:07

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Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Foto: Pexels.com

Istraga za istragom u Galaciju, u Rumuniji, nakon sumnjive smrti na radnom mjestu. Žena (58), koja je imala srčanih problema i bila zaposlena u jednom hipermarketu, preminula je nakon svađe sa nadređenima.

Njeni rođaci sada iznose ozbiljne optužbe: tvrde da su nadređeni pozvali hitnu pomoć tek posle nekoliko desetina minuta. Predstavnici prodavnice za sada nisu komentarisali slučaj.

Aurelija (58) je radila na kasi jednog hipermarketa u Galaciju, u jutarnjoj smjeni, kada je u jednom trenutku njena direktna šefica navodno zatražila od nje da ode u odjeljenje prodavnice. Rođaci žene, međutim, tvrde da to nije bilo u opisu njenog posla, a osim toga, ona je imala srčane probleme, ugrađen stent i nije smjela da se fizički napreže.

Ženi pozlilo nakon žestokog sukoba

„Sišla je u odjeljenje na dva sata, bila tamo, a zatim se vratila. Koliko sam razumjela, moja sestra joj je rekla: 'Molim te, pusti me da radim na kasi, imam još sat i po i veoma mi je loše.' Ona joj je još ružnije odgovorila. Zalupila joj je kapiju i rekla: 'Radićeš ono što ja kažem'“, priča sestra žrtve, Jona Jonesku.

Žena je potom otišla u kancelariju direktora kako bi riješila problem, a tamo je navodno pozvana i njena direktna šefica.

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„Još skoro sat vremena su bile gore, a moja sestra je sišla veoma crvena u licu, nervozna. Nakon toga joj je pozlilo. Prema riječima kolega, počela je da povraća, da joj ide pjena na usta, da se trese i jako kašlje“, svjedoči sestra žrtve.

Suprug žrtve, Marijan Cigera, dodaje da je sukob direktno pokrenuo kobne posljedice: „To joj je pokrenulo bolest. Ona je neprestano bila verbalno napadana i nije izdržala. Veoma se uznemirila i nije dobila potrebnu pomoć.“

Mjesecima se žalila na mobing i maltretiranje

Žena se dva mjeseca kod kuće žalila na verbalno i emocionalno zlostavljanje kojem je bila izložena, a na dan kada je preminula, šefovi su pokušali da je pošalju kući automobilom jednog zaposlenog kada joj je pozlilo u prodavnici. Na kraju su pozvali Hitnu pomoć, ali bilo je prekasno.

Aurelija je u početku stabilizovana i prevezena u bolnicu, ali je ubrzo preminula. Njena porodica tvrdi da je mogla da preživi da su ljekari ranije pozvani.

„Zatražila sam sprovođenje opsežnog dokaznog postupka kako bi se utvrdilo da li postoji uzročno-posljedična veza između tog sukoba, tog akutnog stresa i onoga što se kasnije dogodilo u trenutku smrti“, ističe advokatica porodice Andreea Nager.

Slučaj je trenutno predmet istrage u Inspektoratu rada radi utvrđivanja svih okolnosti i tretira se kao povreda na radnom mjestu, dok nadležni organi ispituju i eventualnu krivičnu odgovornost nadređenih, prenosi Telegraf.rs.

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