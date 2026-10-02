Dnevni horoskop za 2. oktobar: Ribama se otvaraju nova vrata, Vage pucaju od strasti

Ovan

Kasnite sa obavezama i možete dobiti kritiku od strane nadređenog. Nemojte se nervirati, time nećete ubrzati sebe, naprotiv. Popodnevni i večernji sati su odlični za emotivni susret. Bićete dobro raspoloženi i lako možete osvojiti osobu koja vas interesuje.

Bik

Danas imate odličan nastup i komunikaciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Budite sigurni u sebe, okolnosti su danas na vašoj strani. Osjećate se emotivno sigurno i stabilno, jer trenutno dobijate veliku podršku od strane voljene osobe.

Blizanci

Bićete cio dan nervozni, jer uviđate da ne možete na vrijeme da završite nešto što vam je dato kao obaveza. U drugom dijelu dana ćete biti prilično umorni i ne u nekom naročitom raspoloženju za susret sa emotivnim partnerom.

Rak

Istina je da ste malo nervozni i da imate osjećaj da ništa ne funkcioniše onako kako biste vi željeli, ali ćete ipak uspjeti da završite ono što ste isplanirali za ovaj dan. Brine vas nešto u vezi sa emotivnim partnerom, ali to ne želite da mu pokažete.

Lav

Imate velika očekivanja u vezi sa jednim razgovorom sa poslovnim partnerom, ali nemojte biti razočarani ako ne ostvarite baš sve od onoga što ste isplanirali. Želite da se uskladite sa emotivnim partnerom i spremni ste da mu izađete u susret i uskladite se sa njegovim planovima.

Djevica

Danas samo fizički prisustvujete na poslu, u mislima ste negdje kilometrima daleko. Pazite samo da vam ne promakne neka veća greška. Ono što vas u ovom trenutku interesuje je samo vezano za segment emocija. Opsednuti ste razmišljanjima o jednoj osobi.

Vaga

Shvatate da vam je neko iz kruga kolega velika podrška i žao vam je što u ovom trenutku ne možete da mu na pravi način pokažete zahvalnost. Sačekajte, biće prilika da se usluga uzvrati. Drugi dijeo dana je protkan emocijama, odličan za kontakt sa voljenom osobom.

Škorpija

Ono što budete isplanirali, to ćete i ostvariti, iako je više nego sigurno da će biti velikih prepreka. No, niste spremni da odustanete ni u kom trenutku. Ovaj dan je pravi za emotivne relacije. Vrijeme kada vi i partner možete mnogo lakše doći do zajedništva i povezanosti.

Strijelac

Neko od kolega je svojim nepromišljenim postupcima pokvario ono što ste odradili do ovog trenutka i shvatate da ćete veći dijelu posla morati da ponovite. Danas vam slijedi borba sa sitnim problemima. Popodne i veče pogoduju onima koji žele avanturu.

Jarac

Teško ćete se danas uklopiti sa saradnicima i kolegama, pa spremite živce na vrijeme. Previše obaveza i biće komplikovano sve završiti. Možda je u poslovnom segmentu dan naporan, ali je zato za emocije odličan. Pravi trenutak za komunikaciju sa simpatijom.

Vodolija

Danas pokušavate da se uskladite sa zahtjevima koje drugi postavljaju pred vas, ali to vam nikako ne polazi za rukom. Malo nerviranja, ali sve završavate na vrijeme. Voljena osoba se malo šali sa vama, ne shvatajte sve baš toliko ozbiljno.

Ribe

Više će vas danas interesovati emocije nego ono što se dešava u poslovnom segmentu. Nemojte da se usmjerite samo na polje ljubavi, jer danas mogu da se otvore šanse za jedan dodatni poslić koji bi vam donio dosta pristojnu sumu novca, prenosi Ona.rs.