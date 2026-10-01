Dnevni horoskop za 1. oktobar: Evo ko treba da pripazi na zdravlje

Pročitajte horoskop za prvi dan oktobra i otkrijte šta nam zvijezde donose danas.

Ovan

Nećete imati strpljenja za tuđa odugovlačenja, ali pazite da direktnost ne preraste u sukob. Zauzeti mogu kroz raspravu pokrenuti dublju temu, dok slobodne očekuje zanimljiva poruka. Moguća je napetost i glavobolja.

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Bik

Jedan dogovor može zahtjevati promjenu uslova. Zauzeti mogu biti iznenađeni partnerovom reakcijom, dok slobodni mogu privući misterioznu osobu. Pazite na krvni pritisak.

Blizanci

Bićete brzi, komunikativni i puni ideja, ali pazite da u žurbi ne kažete više nego što treba. Zauzete očekuje moguća promjena raspoloženja, dok slobodne može iznenaditi zanimljiv kontakt. Obratite pažnju na ishranu.

Rak

Neočekivana informacija može vam pomoći da riješite poslovni problem. Zauzeti mogu osjetiti da partner traži više odgovora, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko posla ili obaveza. Moguća je iscrpljenost.

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Lav

Očekuje vas aktivan dan, ali izbjegavajte nepotrebne sukobe. Zauzeti mogu imati veoma strastven dan, dok slobodne očekuje susret sa osobom koja će ih privući. Pazite na leđa i fizičku iscrpljenost.

Djevica

Očekuje vas mnogo informacija koje treba provjeriti, pa nemojte reagovati na prvu vijest. Partner vam može pomoći da riješite problem, dok slobodni mogu obnoviti prekinut kontakt. Ne preskačite obroke.

Vaga

Važan razgovor može vas staviti pred izbor između kompromisa i sopstvenih uslova. Zauzeti će jasnije vidjeti šta im u odnosu ne odgovara, dok slobodne može privući nova osoba. Unosite više vitamina.

Škorpija

Pažljivo birajte riječi, jer i dobar argument može izazvati otpor. Zauzeti će tražiti jasnu reakciju partnera, dok slobodne očekuje snažna privlačnost prema osobi koju nije lako osvojiti. Zdravlje je vrlo dobro.

Strijelac

Jedan plan može se brzo promijeniti, posebno ako je povezan sa putovanjem. Zauzeti mogu poželjeti više prostora i spontanosti, dok slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu preko interneta. Odvojite vrijeme za sebe.

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Jarac

Finansijska ili poslovna obaveza može zahtjevati hitno rješavanje. Slobodni mogu privući osobu preko poslovnog kontakta, ali će željeti da je bolje upoznaju. Mogući su umor i napetost u mišićima.

Vodolija

Mogući su nagli zahtjevi ili sukob oko donošenja odluka. Zauzeti će jasno reći ono što im smeta, dok slobodne može privući osoba koja je drugačija od uobičajenog tipa. Obratite pažnju na kvalitet sna, prenosi Glas Srpske.

Ribe

Moraćete da se bavite detaljima i ispravljate tuđe greške. Zauzeti mogu tražiti više mira i privatnosti, dok slobodne očekuje nenametljivo poznanstvo kroz svakodnevne obaveze. Obratite pažnju na probavu.