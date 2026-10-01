Nezapamćeno: Preživjela dvije doze injekcije za pogubljenje

Američka savezna država Tenesi nije uspjela da pogubi 50-godišnju Kristu Gejl Pajk, koja je ostala živa i nakon što su joj date dvije doze pentobarbitala.

Neuspjelo pogubljenje sada je pokrenulo istragu i dovelo do obustave drugih pogubljenja u toj državi.

Pajk, osuđena na smrt zbog ubistva koje je počinila sa 18 godina, trebalo je da bude pogubljena 30. septembra u zatvoru Riverbend Maksimum Sekjuriti Institušn u Nešvilu.

Svijet Tramp: SAD uskoro mora da odluči da li će napasti Iran ili će postići sporazum

Međutim, ono što je trebalo da bude izvršenje smrtne kazne pretvorilo se u događaj za koji stručnjaci kažu da nema poznatog presedana u savremenoj istoriji pogubljenja u SAD.

Šta se događalo u komori za pogubljenje?

Novinari koji su prisustvovali pogubljenju vidjeli su Pajk vezanu za ležaj u komori. Bila je budna, a u jednom trenutku podigla je glavu i pitala zatvorsko osoblje da li bi njena ruka trebalo tako da se osjeća.

Prema izvještaju AP-a, do 20.26 časova po lokalnom vremenu primijenjena je i druga doza pentobarbitala.

Ali Pajk nije umrla.

Zanimljivosti Zovu je "ženska sreća": Ako ovu biljku poklonite neudatoj d‌jevojci, vjeruje se da će pronaći ljubav

Iza zatvorene zavjese novinari su je i dalje čuli kako glasno hrče. Mikrofon je isključen u 20.53, nakon čega je svjedocima rečeno da napuste prostor.

AP-ova novinarka Kim Čendler, koja je prisustvovala pokušaju pogubljenja, ispričala je da je Pajk u trenutku kada su novinari izvedeni i dalje glasno hrkala i očigledno bila živa.

Pajk je potom vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Njeni advokati saopštili su da nisu dobili informacije o njenom zdravstvenom stanju.

Odjeljenje za zatvore Tenesija potvrdilo je da je prebačena u zdravstvenu ustanovu, tvrdeći istovremeno da je tokom pokušaja pogubljenja ispoštovan svaki korak utvrđenog protokola.

Kako je preživjela dvije doze?

Za sada nema zvaničnog odgovora na najvažnije pitanje – zbog čega pentobarbital nije doveo do smrti.

Protokol Tenesija predviđa rezervni komplet šprica ukoliko osuđenik ne umre nakon prve primjene lijeka. Upravo taj rezervni komplet primijenjen je u slučaju Pajk.

Problem je što protokol, prema AP-u, ne propisuje šta treba učiniti ukoliko je osoba živa i nakon druge primjene lijeka.

Srbija OFAK izdao NIS-u novu posebnu licencu

Njeni advokati su još prije pogubljenja upozoravali na moguće probleme sa venama. Nakon neuspjelog pokušaja tvrdili su da su se obistinile njihove bojazni u vezi s otežanim pristupom venama, mogućim oštećenjem vena i samim pentobarbitalom.

Axios navodi i da su zatvorski službenici tokom postupka više puta navlačili zavjese, zbog čega novinari koji su bili zvanični svjedoci nisu mogli da vide veliki dio onoga što se događalo u komori.

Da li je iko ranije preživio ovakav pokušaj pogubljenja?

Upravo je to detalj koji ovaj slučaj čini izuzetnim.

Robin M. Maher, izvršna direktor Det Penalti Informejšn Centra, rekla je da je ono što se dogodilo Pajk “jedinstveno i bez presedana”.

Društvo Danas taktička vježba na Kozari

Poznato je sedam ranijih slučajeva u kojima su osuđenici preživjeli probleme tokom pokušaja pogubljenja jer izvršioci nisu uspjeli da pronađu venu i primijene smrtonosne lijekove.

Međutim, prema Maher, nije poznat raniji slučaj u kojem je osoba ostala živa nakon što su lijekovi predviđeni za pogubljenje već primijenjeni.

Šta je Tenesi uradio poslije neuspjelog pogubljenja?

Reakcija je stigla nekoliko sati kasnije.

Guverner Tenesija Bil Li naredio je sveobuhvatnu nezavisnu istragu kako bi se utvrdilo šta se dogodilo tokom pokušaja pogubljenja.

Istovremeno je obustavio preostala pogubljenja planirana u Tenesiju ove godine.

“Provođenje zakonito izrečene kazne jedna je od najozbiljnijih odgovornosti države, a stanovnici Tenesi očekuju da se to radi na način koji nije samo zakonit i ustavan, već i efikasan”, poručio je Li.

Društvo Počinje nova akademska godina na univerzitetima u Srpskoj

"CBS Njuz" prenosi da su advokati Pajk tokom samog postupka hitno zatražili od sudova da zaustave pogubljenje, navodeći da je njihova klijentkinja i dalje imala otkucaje srca i da nije izgubila svijest.

Zašto je pogubljenje prvo bilo zaustavljeno?

Pajk je prvobitno trebalo da bude pogubljena ujutro 30. septembra.

Šesti savezni apelacioni sud zaustavio je izvršenje kazne neposredno prije zakazanog termina kako bi razmotrio pravna pitanja koja su pokrenuli njeni advokati, uključujući tvrdnje da tokom izricanja smrtne kazne nisu dovoljno uzeti u obzir teško zlostavljanje koje je pretrpjela u djetinjstvu.

Srbija Broj oboljelih od opasnog virusa u porastu: Ljekari upozoravaju na ove simptome

Tenesi se obratio Vrhovnom sudu SAD, koji je istog dana ukinuo odluku o odgađanju i omogućio nastavak pogubljenja. Troje sudija – Sonja Sotomajor, Elena Kejgan i Ketanji Braun Džekson – nisu se složili s odlukom većine.

Da je pogubljenje završeno smrću Pajk, ona bi bila prva žena koju je Tenesi pogubio u više od 200 godina.

Zbog čega je osuđena na smrt?

Pajk je osuđena zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine u Noksvilu.

Tada 18-godišnja Pajk, njen 17-godišnji dečko Tadaril Šip i Šadola Peterson namamili su Slemer u šumovito područje. Djevojka je pretučena i izbodena, a na njenom tijelu urezan je pentagram.

Tužioci su tvrdili da je Pajk Slemer doživljavala kao suparnicu zbog svog dečka.

Pajk je osuđena na smrt, dok je Šip, koji je u vrijeme zločina imao 17 godina i nije mogao biti osuđen na smrtnu kaznu, dobio doživotni zatvor.

Društvo Danas isplata penzija u Srpskoj

Pajk nije poricala da je počinila ubistvo. Njeni advokati posljednjih godina pokušavali su da smrtnu kaznu zamijene doživotnim zatvorom, ukazujući na njene godine u vrijeme zločina, teško djetinjstvo, seksualno zlostavljanje i probleme s mentalnim zdravljem.

Guverner Bil Li odbio je njen zahtjev za pomilovanje.

Drugi neuspjeli pokušaj u nekoliko mjeseci

Ovo nije prvi put ove godine da Tenesi nije uspio da izvrši smrtnu kaznu.

U maju je prekinuto pogubljenje Tonija Karutersa nakon što izvršioci više od sat vremena nisu uspjeli da uspostave intravensku liniju potrebnu za primjenu pentobarbitala.

Razlika je, međutim, ključna: Karutersu lijek nije ni primijenjen.

U slučaju Kriste Gejl Pajk primijenjene su dvije doze, a ona je ostala živa.

Upravo zbog toga stručnjaci ovaj slučaj opisuju kao događaj bez poznatog presedana u istoriji američkih pogubljenja smrtonosnom injekcijom.