Amerika konačno izručila Anu Pečaver Lesić

Ana Pečaver Lesić (51), osuđena zbog učešća u naručenom ubistvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine, izručena je Hrvatskoj iz Sjedinjenih Američkih Država nakon što je više od dvije decenije bila nedostupna hrvatskom pravosuđu.

Pečaver Lesić je zajedno sa ocem Marijom Pečaverom osuđena na 15 godina zatvora zbog učešća u jednom od najpoznatijih naručenih ubistava na riječkom području.

Godinama se znalo da se nalazi u SAD, a prema pisanju riječkog portala Burin, bila je poznata čak i njena adresa. Raniji pokušaji izručenja, međutim, nisu bili uspješni.

Zašto su je američke vlasti sada izručile Hrvatskoj zasad nije poznato.

Kako je Ana Pečaver završila u SAD?

Priča seže do ubistva Ljubomira Novaka, imućnog povratnika iz Švedske, koji je ubijen 27. decembra 1995. godine na obalnoj cesti između Crikvenice i Selca.

Policiji su bile potrebne godine da rasvijetli slučaj.

Tek 2002. godine, uz pomoć ubačenog policijskog pouzdanika, istražioci su uspjeli da razotkriju grupu povezanu sa ubistvom.

Među osumnjičenima su tada bili Mario Pečaver i njegova kćerka Ana, ali je tužilaštvo zbog nedostatka dokaza odustalo od njihovog krivičnog progona i pušteni su na slobodu.

Ana je potom otišla u SAD, dok je njen otac takođe napustio Hrvatsku.

Prekretnica je nastupila na kraju prvog sudskog postupka, kada je Krešimir Luketić progovorio o ulozi Pečaverovih.

Ko je osuđen zbog ubistva Ljubomira Novaka?

Novakova supruga Snježana osuđena je na 15 godina zatvora zbog naručivanja ubistva, dok je istu kaznu dobio Krešimir Luketić, koji je povezao organizatore sa izvršiocem.

Damir Perasz, koji je označen kao plaćeni ubica, osuđen je na 20 godina zatvora.

Luketić je tokom postupka tvrdio da ga je tadašnja djevojka Ana Pečaver prvo pokušala nagovoriti da ubije Novaka, a nakon što je odbio, zatražila je da pronađe nekoga ko bi to učinio za novac.

Tako se, prema sudski utvrđenim činjenicama, došlo do Perasza.

Luketić je teretio i Aninog oca Marija Pečavera, tvrdeći da je učestvovao u organizaciji ubistva i odabiru mjesta na kojem će Novak biti napadnut.

Nakon novih dokaza pokrenut je postupak protiv oca i kćerke. Pošto više nisu bili dostupni hrvatskom pravosuđu, suđeno im je u odsustvu.

Županijski sud u Rijeci ih je 2013. osudio na po 15 godina zatvora, a presudu je kasnije potvrdio Vrhovni sud Hrvatske.

Kako je ubijen Ljubomir Novak?

Ubistvo se dogodilo oko 20.30 časova 27. decembra 1995. godine.

Novak je te večeri trčao sa suprugom Snježanom obalnom cestom između Crikvenice i Selca.

Prema činjenicama utvrđenim tokom sudskih postupaka, Snježana Novak dovela je supruga do mjesta na kojem ga je čekao Damir Perasz.

Kada je Novak naišao, Perasz je iz neposredne blizine pucao u njega iz sačmarice.

Novak je zadobio smrtonosne povrede.

Tijelo je potom pomjereno sa ceste prema stijenama uz more, dok je ubica pobjegao pripremljenim automobilom.

Istraga je godinama tapkala u mjestu, sve dok policija nije uspjela da dođe do priznanja i rekonstruiše veze između ljudi uključenih u zločin.

I njen otac godinama bježao od hrvatskog pravosuđa

Mario Pečaver takođe je godinama bio nedostupan.

Koristio je ime Slavijo Skočić, a pod drugim identitetom stekao je i državljanstvo Grenade.

U maju 2023. godine uhapšen je na aerodromu u Panami na osnovu međunarodne potjernice, a potom je izručen Hrvatskoj.

Po dolasku je zatražio novo suđenje.

Županijski sud u Rijeci ponovo ga je u junu 2025. osudio na 15 godina zatvora. Sud nije prihvatio njegove tvrdnje da mu je slučaj podmetnut, zaključivši da u ponovljenom postupku nisu promijenjene ključne činjenice na kojima se zasnivala ranija presuda.

Šta sada čeka Anu Pečaver?

Pošto je Ana Pečaver Lesić već pravosnažno osuđena u odsustvu, nakon izručenja slijedi procedura pred hrvatskim pravosuđem.

Prema pisanju Burina, očekuje se da će biti upućena na izdržavanje kazne, ali postoji mogućnost da zatraži obnovu postupka.

Sličan put prošao je i njen otac, kojem je nakon izručenja omogućeno novo suđenje, ali je ponovo osuđen na 15 godina zatvora.