Delegacija BiH pozvana na sjednicu stručne komisije pro forme

Hrvatska pokušava da glumi dobrog komšiju , pa je pro forme pozvala delegaciju BiH , tačnije dva člana delegacije, na sjednicu Savjetodavne stručne komisije za procjenu uticaja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Kako su naveli, zbog ograničenih prostornih i organizacijskih uslova za više članova s druge strane rijeke Une nije bilo uslova. U Dvor su stigli,Ljiljana Stanišljević i Borislav Bojić, a od poziva do sjednice imali su čitava tri dana za pripremu.

"Mi nikakav materijal nismo dobili, iako smo to zahtijevali. Znači tražili smo bar dnevni red, tražili smo ko su članovi povjerenstva, kako bi mogli da uporedimo to sa našim stručnjacima koji prate tok. Na žalost ništa nismo dobili. I svoj zahtjev ćemo svakako formulisati u vidu određenih primjedbi. Jer ovdje nije predstavljen nikakav prekogranični uticaj i ovdje je rečeno je da su to zanemarivi uticaji, što svakako nje tačno", rekla je Ljiljana Stanišljević, predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Na prvoj sjednici 16 članova komisije po prvi put se susrelo sa studijom uticaja na životnu sredinu. Prikupljene su informacije koja će biti dostavljene Ekspertskom i pravnom timu i međunarodnoj ekspertskoj kući koja zastupa interese BiH u slučaju Trgovske Gore. Svoje primjedbe dostaviće pismeno i članovi naše delegacije, iako im je danas dodijeljena uloga posmatrača.

"Mi smo im skrenuli pažnju da smo ovdje direktno zainteresovani, da smo direktno pogođena strana, jer se sam objekat nalazi više praktično u RS i BiH nego u samoj Hrvatskoj. I broj primjedbi koji smo do sada čuli je poprilično obiman, pošto je i sttudija obimna. Nemamo taj dokument. Ovim se, želim da istaknem, ne odričemo bilo kojeg prava koja proizilazi po međunarodnim konvencijama , a koje pripada nama u Republici Srpskoj. FBIH i BiH kako bi u daljim stavovima mogli da branimo svoj stav", rekao je Borislav Bojić, koordinator Pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku Goru.

Načelnik opštine Dvor, koji je konačno dobio Studiju, ne mijenja svoj stav o izgradnji Centra za odlaganje radioaktivnog otpada na području te opštine. Kaže da bi bio najsrećniji da se o toj temi nikada nije ni raspravljalo, ali i da je sada ključni trenutak da se reaguje.

"Opština Dvor je već angažovala nezavisnog stručnjaka i mi ćemo iznijeti pisane primjedbe. Ali pozivam kolege preko da uključe svoje institucije kao što su danas poslali i da nađu sve primjedbe i da kažu šta nedostaje ovoj studiji", rekao je Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

Za predstavnike Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" iznesene komentare ne vide kao zamjerke već kao priliku da sa poboljšaju studiju. Kažu da je ona ocijenjena kao stručno utemeljena. Kada se komisija izjasni i kada se u studiju ugrade komentari članova komisije ona bi mogla da bude predstavljena i javnosti.

"Ja evo očekujem u 11 mjesecu, ali evo tu Fond sigurno nema uticaja na to. To ovisi od članova povjerenstva kada će oni reći da je to to što oni očekuju od nas", rekao je Josip Lebegner, direktor hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane "Krško".

Sjednicu je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije Hrvatske. Novinarima nije dozvoljeno prisustvo sjednici, ali je odobrena posjeta lokaciji Čerkezovca.

Radovi na Črekezovcu za sada su stali. Čeka se objavljivanje studije uticaja na životnu sredinu. Tek kada studija i ako dobije zeleno svjetlo , Fond može da uđe u procedure za dobijanje građevinske dozvole.