"Trebinjka" pjesma koja je osvojila jug Srpske

"Autor teksta i muzike jeste Novak Tepavčević koji mi je i prezentovao tu pjesmu i koga ovom prilikom pozdravljam i kažem svaka mu čast baš je napisao lijepu pjesmu, aranžman je radio Marinko Mare Stambolija iz Beograda, koautor muzike sam i sam", rekao je Marko Ninković, pjevač iz Trebinja.

Mladom pjevaču Marku Ninkoviću ovo je prva pjesma. Spot je sniman naravno u Trebinju, na najljepšim lokacijama zato je i ova pjesma najbolja promocija grada sunca, vina, platana i ljubavi.

"Cilj spota je da se kroz ljubav i sjećanje ponese ta želja da se povežemo sa svim ljudima koji dođu u Trebinje koji se oduševe i zaljube u naš grad i požele da ostanu i u dušu postanu Trebinjci- Zato i djevojka koja je u spotu dolazi kao strankinja sa koferom i kroz moje misli i zaljubljivanje postaje moja Trebinjka", rekao je Marko Ninković, pjevač iz Trebinja.

Trebinjka je Marku dala vjetar u leđa, već se razmišlja o novim projektima i nastupima.

"Pa dalje vidjećemo dok se još slegnu utisci oko ove pjesme. Još uvijek se navikavam na to da sam izbacio svoju pjesmu i ostvario svoj dječački san. Možda uskoro neki festival a nova pjesma svakako. Što se tiče nastupa, ljeto je bilo radno šta nas dalje čeka? Jeste ljeto je bilo stvarno radno bilo je dosta nastupa a već imam dosta angažmana za jesen i zimu", kaže Marko Ninković, pjevač iz Trebinja.

Marko se sa muzikom i pjesmom druži još od pete godine. Profesionalnu karijeru je počeo prije četiri godine, pop-rok je žanr koji mu odgovara, baš takva je i Trebinjka.