Tri žene starije od 50 godina u Srpskoj prvi put postale majke

Tri žene u Republici Srpskoj starije od 50 godina u 2025. godini po prvi put su postale majke.

Naime, kako se navodi u podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, u 2025. godini 128 žena starijih od 40 godina prvi put su postale majke, a od tog broja tri žene bile su starije od 50 godina.

"Roditeljstvo ne poznaje godine i da nikada, zaista, nije kasno, svjedoče nam i hrabri i divni primjeri majki koje su u ovoj ulozi prvi put ostvarile u četrdesetim, pa čak i u pedesetim godinama svog života", naveli su iz Zavoda.

Ističu da je prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosila je 28,3 godine, odnosno 0,1 godinu više nego u 2024. godini. "Prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u 2016. godini bila je 26,9 godina, što znači da je za samo jednu deceniju starost majke prilikom rođenja prvog djeteta porasla za 1,4 godine. Višegodišnji podaci nam ukazuju da roditelji odlažu rađanje djece i da se prosječna starost majki prilikom rađanja iz godine u godinu povećava", navode iz ove ustanove.

Dodaju da u 2025. godini u porodilištima širom Republike Srpske na svijet je došlo 8. 825 živorođene djece, od čega je 3. 876 prvorođenih beba.

"U najvećem broju slučajeva, žene koje su prvi put postale majke pripadaju starosnoj grupi od 25 do 29 godina, nakon čega slijedi starosna grupa od 30 do 34 godine. U 93,4 odsto slučajeva, žene koje su prvi put postale majke tokom 2025. godine, bile su u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama života", dodaju oni.

Zaključuju da nam podaci govore i da je sve više primjera u kojima se to dešava u četrdesetim, pa čak i u pedesetim godinama, prenose Nezavisne.