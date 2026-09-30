Logo

Tri žene starije od 50 godina u Srpskoj prvi put postale majke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 13:39

Komentari:

0
Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Foto: pexels/Anastasiya Gepp

Tri žene u Republici Srpskoj starije od 50 godina u 2025. godini po prvi put su postale majke.

Naime, kako se navodi u podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, u 2025. godini 128 žena starijih od 40 godina prvi put su postale majke, a od tog broja tri žene bile su starije od 50 godina.

"Roditeljstvo ne poznaje godine i da nikada, zaista, nije kasno, svjedoče nam i hrabri i divni primjeri majki koje su u ovoj ulozi prvi put ostvarile u četrdesetim, pa čak i u pedesetim godinama svog života", naveli su iz Zavoda.

Ističu da je prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosila je 28,3 godine, odnosno 0,1 godinu više nego u 2024. godini. "Prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u 2016. godini bila je 26,9 godina, što znači da je za samo jednu deceniju starost majke prilikom rođenja prvog djeteta porasla za 1,4 godine. Višegodišnji podaci nam ukazuju da roditelji odlažu rađanje djece i da se prosječna starost majki prilikom rađanja iz godine u godinu povećava", navode iz ove ustanove.

Dodaju da u 2025. godini u porodilištima širom Republike Srpske na svijet je došlo 8. 825 živorođene djece, od čega je 3. 876 prvorođenih beba.

"U najvećem broju slučajeva, žene koje su prvi put postale majke pripadaju starosnoj grupi od 25 do 29 godina, nakon čega slijedi starosna grupa od 30 do 34 godine. U 93,4 odsto slučajeva, žene koje su prvi put postale majke tokom 2025. godine, bile su u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama života", dodaju oni.

Zaključuju da nam podaci govore i da je sve više primjera u kojima se to dešava u četrdesetim, pa čak i u pedesetim godinama, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

rođene bebe

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Српски метеоролог најавио 40 ледених дана

Srbija

Srpski meteorolog najavio 40 ledenih dana

10 h

0
Исплаћени подстицаји за 122 корисника

Ekonomija

Isplaćeni podsticaji za 122 korisnika

10 h

0
Пренос: Конференција за медије Милорада Додика и Саве Минића

Emisije

Prenos: Konferencija za medije Milorada Dodika i Save Minića

10 h

2
Двије златне бурме једна поред друге.

Društvo

Razvod braka ne košta samo emotivno: Cifre će vas potpuno šokirati

10 h

0

Više iz rubrike

Двије златне бурме једна поред друге.

Društvo

Razvod braka ne košta samo emotivno: Cifre će vas potpuno šokirati

10 h

0
Од срца хвала Игору Додику и Аци Станишићу: Теодора наставља школовање у Бањалуци

Društvo

Od srca hvala Igoru Dodiku i Aci Stanišiću: Teodora nastavlja školovanje u Banjaluci

10 h

2
Вртић

Društvo

Roditelji: Ne zloupotrebljavati subvencije Vlade za produženi boravak i ne dizati cijene

12 h

0
Граница

Društvo

Stara objava vas prati do granice: Ako ne pazite na ovo, nastaje problem

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima