Ošap Gaćanović: Dejtonska institucija ne može se jednostrano mijenjati

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović izjavila je Srni da situacija sa komisijom samo potvrđuje da je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, koristeći svoja ustavno pravo na veto, odbranila ustavnu poziciju Srpske i Srba, kao i da su kritike dijela opozicije bile kratkovide.

Ona je istakla da je član Predsjedništva BiH Željko Komšić, priznanjem da ova komisija više ne postoji, praktično samo potvrdio ono na šta se upozoravalo od samog početka.

"Značajno je što Komšić sada i sam govori o grešci /bošnjačkog člana Denisa/ Bećirovića i potvrđuje da je učestvovao i glasao za takva rješenja, a njegove izjave i sam odlazak UNESKO eksperata potvrđuje ono na šta je Željka Cvijanović upozoravala od samog početka – da se dejtonska institucija ne može jednostrano mijenjati, niti se iz nje može isključiti Republika Srpska, a zatim takvo rješenje održavati uključivanjem međunarodnih eksperata", ukazala je Ošap Gaćanović.

Ona je istakla da se nasilno sprovođenje nevažeće odluke o imenovanju stranaca i krivično ispituje i na kraju su upravo oni koji su pokušali nametnuti takva jednostrana rješenja svojim postupcima doveli Komisiju u situaciju u kojoj je njen rad onemogućen.

Ošap Gaćanović kaže da je nezakonit, besmislen i suprotan Ustavu BiH pokušaj pretvaranja jedne dejtonske institucije u upravnu organizaciju, kojom će se upravljati bez volje iz Republike Srpske, što je osmislio Bećirović.

Ona je napomenula da je ovo istovremeno i odgovor dijelu opozicije iz Republike Srpske koji je, bez dovoljno poznavanja suštine problema i procesa koji su se odvijali u Komisiji, pokušavao u medijima napadati Cvijanovićevu upravo na pitanju Komisije.

Navodeći da se pokazalo se da su takve kritike bile kratkovide, ona je ocijenila da je umjesto političkih kvalifikacija trebalo samo sačekati i vidjeti kakve će posljedice proizvesti jednostrana rješenja.

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"Cvijanovićeva je veoma dobro vodila postupak zaštite pozicije Republike Srpske u Komisiji, reagovala institucionalno, pravovremeno i koordinisano smo informisale sve prave adrese o svim nezakonitostima i jednostranom rješenju, a kroz ustavne nadležnosti i institucionalne procedure dovela je proces Bećirovića do apsurda u kome je sam sebe upropastio", istakla je Ošap Gaćanović.

Naš stav je, kaže ona, od početka jasan i ostaje nepromijenjen - Republika Srpska je jedna od strana čije je učešće ugrađeno u dejtonski okvir ove institucije i njena pozicija se ne može zaobići političkim ili administrativnim konstrukcijama, niti manipulacijama stranih eksperata ili UN agencija.

"Kao što smo već poručili javnosti – Komisije neće biti ako u njoj nema Republike Srpske, jednog od njenih dejtonskih osnivača, a današnje izjave Komšića samo su dodatno potvrdile svu ispravnost stvari koje smo preduzimali u zaštiti i jačanju pozicije Srpske u ovoj instituciji", poručila je Ošap Gaćanović.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prethodno je priznao da je Bećirović svojim nezakonitim potezima doveo do toga da više nema Komisije za nacionalne spomenike.

(SRNA)