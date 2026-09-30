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Komšić: Zahvaljujući nelegalnim potezima Bećirovića Komisije više nema

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30.09.2026 11:13

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Комшић: Захваљујући нелегалним потезима Бећировића Комисије више нема
Foto: Anadolu

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović svojim nezakonskim potezima doveo je do toga da više nema Komisije za nacionalne spomenike i tu priču treba razobličiti, izjavio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Od početka se vidjelo na šta ide sve oko Komisije za nacionalne spomenike. Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović je imala zakonske i ustavne instrumente da to zaustavi, a govorilo se da ćemo putem kojim smo to uradili doći do toga da nemamo Komisiju. Evo, tu smo sada, nemamo komisiju", izjavio je Komišić.

On je naveo da su strani eksperti iz Uneska napustili njen rad nezadovoljni situacijom koju je izazvao Bećirović nelegalnim imenovanjem članova, a ne zbog toga što neće da učestvuju u radu tokom izborne kampanje, kako je to tvrdio bošnjački član Predsjedništva.

"Ne mislite valjda da će ljudi koji dolaze u ime Uneska učestvovati u našim raspravama koje nemaju veze sa radom Komisije, nego predstavljaju čista politička naduravanja. Od početka se vidjelo da će to ispasti loše. Ne može to na silu, jer Cvijanovićeva ima zakonske i ustavne instrumente da to zaustavi", rekao je Komšić za federalne medije.

Napominjući da je za odluku glasao i on, Komšić se pravdao činjenicom da bi, u suprotnom, od federalnih medija bio označen kao "vjerni saradnik Milorada Dodika" ili "neko ko ruši institucije BiH".

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On je istakao da je predizborna kampanja predstavljena kao opravdanje, ali to nije pravi razlog.

"To je objašnjenje koje dolazi iz krugova koji zatvaraju oči pred problemom Komisije. Vidjeli smo mejlove u kojima su jasno poručili, doviđenja dok vi to ne riješite između sebe. Kada riješite, zovnite nas", rekao je Komšić.

Bećirović je, da bi nezakonske poteze stavio u zakonske okvire, podnio apelaciju krnjem Ustavnom sudu BiH pokušavajući da ospori veto Željke Cvijanović.

S obzirom na to da u Komisiji nema stranih eksperata, niti srpskog člana, u Komisiji nema ni konsenzusa i ona trenutno ne postoji, prenosi Srna.

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Željko Komšić

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Denis Bećirović

Komisija za zaštitu spomenika

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