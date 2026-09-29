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Centralna banka BiH kupuje luster od 58.500 KM

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29.09.2026 18:09

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Централна банка БиХ купује лустер од 58.500 КМ
Foto: Envato/High-Fliers

Centralna banka Bosne i Hercegovine raspisala je tender za isporuku i montažu lustera s kristalnim visilicama u svom sjedištu u Sarajevu. Procijenjena vrijednost nabavke je 50.000 KM bez PDV-a.

Centralna banka BiH objavila je 29. septembra na Portalu javnih nabavki tender za isporuku i montažu specijaliziranog lustera. Procijenjena vrijednost je 50.000 KM bez PDV-a, odnosno 58.500 KM s PDV-om.

Luster će biti postavljen u Centralnom uredu banke u Ulici maršala Tita 25 u Sarajevu. Isporuka i montaža trebaju biti završene u roku od 60 dana od stupanja ugovora na snagu.

Luster od 130 kilograma

Prema projektnom zadatku koji je CBBiH objavila uz prethodno istraživanje tržišta, luster može imati promjer do 3,5 metra, visinu do 2,6 metra i težinu do 130 kilograma. Imaće 54 LED sijalice tople bijele svjetlosti, kristalne visilice i konstrukciju u mat srebrenoj boji.

Luster će visiti na motornoj dizalici nosivosti najmanje 250 kilograma, koja će ga moći spuštati i podizati prekidačem na zidu. Posao uključuje postavljanje skele, pričvršćivanje za betonsku konstrukciju, elektroinstalacije i ispitivanje, kao i petogodišnje održavanje s najmanje šest pregleda godišnje, piše Kliks.

Referenca pet puta veća od posla

Nabavka se provodi u otvorenom postupku, s najnižom cijenom kao kriterijem i e-aukcijom. Rok za ponude je 21. oktobar.

Od ponuđača se traži da je u posljednje tri godine uspješno realizovao slične ugovore ukupne vrijednosti najmanje 250.000 KM, što je pet puta više od vrijednosti samog lustera. Traži se i osoblje s certifikatom za rad na visini.

Prije raspisivanja tendera CBBiH je provela kratko istraživanje tržišta. Firme su od 21. do 25. septembra mogle dostaviti tehničke savjete i informativne cijene, a tender je objavljen četiri dana nakon toga.

Iz objavljenih dokumenata nije poznato u kojem će tačno prostoru luster biti postavljen, niti zamjenjuje li postojeći.

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luster

Centralna banka BiH

javne nabavke

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