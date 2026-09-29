Logo

FUP vrši pretrese u Neumu: Izuzima se dokumentacija vezana za uvoz otpada iz Hrvatske u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.09.2026 18:38

Komentari:

0
ФУП врши претресе у Неуму: Изузима се документација везана за увоз отпада из Хрватске у БиХ

Federalna uprava policije započela je izuzimanje dokumentacije iz Javnog poduzeća "Komunalno Neum" u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.

Kako je Feni potvrđeno u Tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a postupaju po nalogu postupajućeg tužioca.

Iz Tužilaštva FBiH su dodali kako u ovoj fazi postupka ne mogu govoriti o detaljima istrage te da će više informacija javnosti biti prezentirano po završetku svih planiranih aktivnosti u neumskom komunalnom preduzeću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FUP

Neum

otpad

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Централна банка БиХ купује лустер од 58.500 КМ

BiH

Centralna banka BiH kupuje luster od 58.500 KM

1 d

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Suljagićeve izjave manipulacija i napad na ustavni poredak

1 d

2
Камионџије из региона

BiH

Ministarstvo uputilo zahtjev: Granična policija da preispita postupanje prema prevoznicima

1 d

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

BiH

Nenad Stevandić se oglasio o prijetnjama

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima