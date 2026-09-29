FUP vrši pretrese u Neumu: Izuzima se dokumentacija vezana za uvoz otpada iz Hrvatske u BiH

Federalna uprava policije započela je izuzimanje dokumentacije iz Javnog poduzeća "Komunalno Neum" u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.

Kako je Feni potvrđeno u Tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a postupaju po nalogu postupajućeg tužioca. Iz Tužilaštva FBiH su dodali kako u ovoj fazi postupka ne mogu govoriti o detaljima istrage te da će više informacija javnosti biti prezentirano po završetku svih planiranih aktivnosti u neumskom komunalnom preduzeću.

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