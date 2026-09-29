Šta je sve poručeno sa sastanka Dodika i Minića sa Putinom

Još jednom se u Kremlju, u srcu Rusije razgovaralo o odnosima Republike Srpske i Rusije. Za ovalnim stolom Milorad Dodik i Savo Minić razgovarali su sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Prenio je Dodik Putinu da Dejtonski sporazum nije uspio, da su ga zapadnjaci razvalili da će BiH teško uspjeti na tom putu, ali da Republika Srpske ostaje privržena miru. Istakao je Dodik da povjerenje u BiH nikada nije bilo niže, te da će BiH teško uspjeti. Saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana je kroz istoriju, rekao je Dodik i zahvalio se na ruskom stavu u UN navodeći da želi jasno da kaže da Srbi zlo briselskih kancelarija osjećaju svaki dan.

Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

Još jednom se u Kremlju čulo i da politike Republike Srpske ostaju iste, da Srpska ne dozvoljava uvođenje sankcija Rusiji, da podržava vojnu neutralnost i ne dozvoljava ulazak u NATO.

"Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici republika federacije i premijer kako bi jednog godišnje razmotrili to što radimo na tom visokom nivou. Predlažem da ako je to moguće sa vaše strane da jednom godišnje organizujemo sjednicu Vlada", rekao je Dodik.

Ne krije ni predsjednik Rusije da su odnosi Rusije i Srpske bratski, te da se se i dalje raditi na njihovom jačanju. Uz konstataciju da mu je drago što vidi goste iz Srpske, ruski predsjednik je poželio vladajućoj koaliciji uspjeh na predstojećim opštim izborima. Putin je rekao i da Rusija i Republika Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednijeg međunarodnog poretka, te da mu je poznato da Srbi ne traže nikakav izuzetak za sebe mimo bilo kakvih pravila.

"Ništa ne tražite posebno, već samo izvršenje donesenih odluka. A nametanja sa strane, kršeći dogovore, smatramo neprihvatljivim", rekao je Putin.

Nije postojala tema koja se spomenula, a da nije bila pripremljena, kaže premijer Srpske Savo Minić nakon susreta sa Vladimirom Putinom.

Minić je iznio stavove Vlade Srpske u vezi sa članstvom u NATO, bezviznim režimom za ruske državljane, ali i pitanja koja su važna za Srpsku. Bitna je strateška i politička saradnja na jednom od dva mjesta gdje se kreira svjetska politika, kaže Minić.

29-ti susret Dodika i Putina i prvi za Savu Minića pokazao je da je Rusija spremna da jača saradnju sa Republikom Srpskom u različitim oblastima, što svakako uključuje politički dijalog, rad u UN, realizaciju međusobnih ekonomskih projekata. Rusija će i ove godine na opštim izborima u BiH imate svoje posmatrače. Upoznat je ruski predsjednik i sa upotrebom novih tehnologija na narednim izborima koje su BiH nametnute.