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Dodik: Putin potvrdio da cijena gasa za Srpsku ostaje ista

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29.09.2026 17:42

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Додик: Путин потврдио да цијена гаса за Српску остаје иста
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin na današnjem sastanku u Kremlju potvrdio da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, te da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".

Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu.

"Razgovarali smo o svim najvažnijim temama, a sama činjenica da je sastanak trajao oko 50 minuta govori o tome kakva mu se pažnja dala", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske nakon sastanka.

Dodik je istakao da Rusija ostaje privržena partnerstvu da Srpskom koje se ogleda u nizu pitanja koja su otvarali u prošlosti.

"Naša saradnja na ekonomskom planu je dobra i odvija se na obostrano zadovoljstvo. Nema zastoja, nema organizovanih institucionalnih smetnji", rekao je Dodik.

Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

On je istakao da postoji interes ruske strane za saradnju sa Vazduhoplovnim zavodom "Orao" i smislu proširivanja određene dimenzije posla.

"Složili smo se sa tim da to uradimo, a ruska strana će nama predložiti određene mogućnosti", rekao je Dodik.

Istakao je da je ruski predsjednik potvrdio opredjeljenje da se i u budućnosti grade odnosi gasnom sektoru, koji se odnose na izgradnju gasnih elektrana.

"Nastavićemo našu ekonomsku i kulturnu saradnju dalje da provodimo", rekao je Dodik.

On je istakao da mu je drago što je i premijer Savo Minić mogao da iznese stavove Vlade o pitanjima u vezi sa sankcijama, članstvu u NATO i mnogo čemu drugom, što je važno reći ovdje.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

Rusija

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