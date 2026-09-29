Ukraden helikopter iz hangara, posljednji put viđen u Hrvatskoj

Nepoznati počinioci ukrali su iz hangara na aerodromu Mauterndorf u Austriji helikopter Robinson R44 koji koristi kompanija za panoramske letove Tomasa Morgensterna, nekadašnjeg olimpijskog šampiona u skijaškim skokovima.

Letjelica, za čiju se vrijednost navodi ko 600.000 evra poletjela je usred noći, a posljednji radarski kontakt zabilježen je oko 4.20 ujutru iznad Hrvatske, u području ostrva Pag, prenose austrijski mediji.

Provalili u hangar i pripremili bjekstvo

Krađa se dogodila u noći između ned‌jelje 27. i ponedeljka 28. septembra, a helikopter je sa aerodroma Mauterndorf poletio oko 1.50 ujutru. Nepoznati počinioci prethodno su obili hangar, a prema dostupnim informacijama imali su dovoljno tehničkog znanja da pripreme letjelicu za bjekstvo, navodi “Kronen cajtung”.

Helikopter je u vlasništvu austrijskog preduzetnika Manuela Astera, dok ga je za panoramske i druge letove koristila kompanija Tomasa Morgensterna, prenosi “Salzburg24”.

Lopovi nisu otišli samo sa helikopterom. Iz aerodromske stanice ukradeno je i 365 litara avio-goriva, iako standardni rezervoar ovog R44 prima oko 170 litara. Zbog toga se pretpostavlja da su sa sobom ponijeli dodatne kanistere ili koristili dodatni rezervoar kako bi povećali dolet, navode izvori

Izvadili transponder i ELT, okrenuli kamere

Pre poletanja sa helikoptera su fizički uklonjeni transponder i ELT, uređaj koji služi za lociranje letelice u vanrednim situacijama.

Takav postupak ukazuje na poznavanje konstrukcije i opreme helikoptera, a prema procenama istražitelja u grupi lopova mogao je biti i neko sa znanjem avio-mehaničara

Počinioci su, prema navodima iz istrage, prethodno okrenuli sigurnosne kamere na aerodromu, dok su lokalne web-kamere pokrili kako ne bi bilo moguće videti pravac poletanja.

Nakon krađe su čak vratili transportna kolica na mesto, smotali crevo za gorivo i zatvorili vrata, očigledno pokušavajući da prikriju tragove i odlože otkrivanje provale, piše “Klajne cajtung”, prenosi “Telegraf”.

Posebno je neobičan i drzak način na koji je let izveden: R44 nije sertifikovan za noćne letove i nema opremu potrebnu za takav let, pa su lopovi, prema navodima, kroz Alpe leteli u praktično “slepim” vizuelnim uslovima, oslanjajući se na snažnu mesečinu koja je te noći osvetljavala teren.

Kako je helikopter viđen ako ga nema na Flajt radaru

Informacija da je OE-XHK stigao do Hrvatske nije došla sa servisa Flightradar24 ili FlightAware, odnosno praćenjem ADS-B signala. Na civilnim servisima letelica je ostala nevidljiva jer su sa nje prethodno uklonjeni transponder i ELT.

Austrijska kontrola letenja Austro Control, Austrijske oružane snage i policija u Salzburgu pratili su let na osnovu podataka državnih i vojnih radarskih sistema.

Policija je potvrdila da je poslednji kontakt ostvaren oko 4.20 ujutru u hrvatskom vazdušnom prostoru, a prema detaljnijim navodima poslednja lokacija bila je iznad područja ostrva Pag, navode ORF i Der Standard, pozivajući se na zvanične izvore.

Potraga se sada vodi uz saradnju austrijske, slovenačke i hrvatske policije, dok lokacija helikoptera nije poznata.

Kompanija traži da ljudi obrate pažnju

Na Instagram stranici Thomas Morgenstern Helicopter objavljen je poziv javnosti da obrati pažnju na ukradeni helikopter, prenosi Telegraf.

U objavi doslovno piše: “Molimo vas, obratite pažnju na ovaj helikopter. Naš hangar je obijen i helikopter je ukraden. Poslednji kontakt bio je jutros u 4.20 u hrvatskom vazdušnom prostoru.”