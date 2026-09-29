Postoje dokazi da je Modžtaba Hamnei živ?

Autor:ATV redakcija
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Dokazi koje posjeduje Vašington ukazuju na to da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.
"Nisam ga vidio pred kamerama u skorije vrijeme, ali dokazi koje imamo ukazuju na to da je živ", rekao je Vens.
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je krajem avgusta da je Hamnei vjerovatno živ, ali da je teško povrijeđen.
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Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je prošle sedmice Si-Bi-Es njuzu da je vrhovni vođa potpuno zdrav.
Zapadni mediji ranije su spekulisali da je Hamnei mrtav ili teško povrijeđen.
Islamska Republika je u više navrata odbacila takve navode.
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