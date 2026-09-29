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Tramp podržao ublažavanje sankcija Moskvi

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29.09.2026 16:52

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Трамп подржао ублажавање санкција Москви
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

List navodi da je američki specijalni izaslanik za Bjelorusiju Džon Koul predstavio tu ideju predsjedniku prije nekoliko meseci. Suština prijedloga je da Vašington ublaži neka ograničenja ruskoj ekonomiji u zamjenu za oslobađanje nekoliko zatvorenika u Rusiji.

"Plan bi mogao da otvori put za unosne poslove koji uključuju rusku naftu, dizel, rijetke zemne minerale i druge robe" piše list, dodajući da je inicijativa još uvijek u ranoj fazi i da ranije nije objavljena.

List ističe da je Koul testirao taj pristup u Bjelorusiji i da, uz odobrenje predsjednika Donalda Trampa, planira da pokuša "isti trik" sa Rusijom.

Tramp je rekao da su SAD spremne da kupuju kalijumsko đubrivo od Bjelorusije.

"Suština svega ovoga je postizanje mira", rekao je Koul listu.

On je dodao da bi veća interakcija i "što više kompromisa" oko ekonomskih pitanja, zatvorenika ili drugih problema mogli postepeno da povećaju šanse za mir, a to je cilj.

Dodao je da ekonomske veze obično rezultiraju normalizacijom.

Koul planira da koordinira svoje napore sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom.

List navodi da bi taj pristup vjerovatno razljutio Ukrajince, Evropljane i mnoge Trampove saveznike u Kongresu.

Moskva je više puta saopštila da smatra zapadne sankcije, uključujući američka ograničenja prema Rusiji, nezakonitim. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je rekordan broj sankcija bio neefikasan, a da je nanieo štetu onima koji su ih uveli.

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Tagovi :

Donald Tramp

sankcije

Rusija

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