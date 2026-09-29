Minić: Sa Putinom o podršci razvoju privredne saradnje

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na današnjem sastanku delegacije Srpske sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.
"Meni je ovo prvi sastanak na ovom nivou i ja sam pod utiscima", izjavio je Minić medijima iz Republike Srpske nakon sastanka.
Minić je rekao da je u ime Vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO, te o protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima.
On je istakao da najviše znači politička saradnja, ali da su na sastanku izneseni i planovi u vezi sa ekonomskom saradnjom.
"Predsjednik Putin je potvrdio saradnju sa našim preduzećem `Orao`", rekao je Minić.
Na sastanku su, kako je naveo, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje.
"Prenijeli smo i utiske sa sastanka sa akademskom zajednicom", dodao je Minić.
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