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Minić: Sa Putinom o podršci razvoju privredne saradnje

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29.09.2026 17:49

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Минић: Са Путином о подршци развоју привредне сарадње

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na današnjem sastanku delegacije Srpske sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.

"Meni je ovo prvi sastanak na ovom nivou i ja sam pod utiscima", izjavio je Minić medijima iz Republike Srpske nakon sastanka.

Minić je rekao da je u ime Vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO, te o protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima.

Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

On je istakao da najviše znači politička saradnja, ali da su na sastanku izneseni i planovi u vezi sa ekonomskom saradnjom.

"Predsjednik Putin je potvrdio saradnju sa našim preduzećem `Orao`", rekao je Minić.

Na sastanku su, kako je naveo, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje.

"Prenijeli smo i utiske sa sastanka sa akademskom zajednicom", dodao je Minić.

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Savo Minić

Vladimir Putin

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