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Srbi uznemireni zbog skupa podrške terorističkoj OVK

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29.09.2026 14:27

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Демонстранти у Приштини не мирују ни данас. Овај пут у организацији ратних ветерана ОВК окупило се неколико хиљада Албанаца на још једном скупу подршке хашким осуђеницима.
Foto: ATV

Savez Srba u Štajerskoj uputio je protestno pismo vlastima Graca zbog protesta albanske dijaspore povodom prvostepene presude bivšim vođama terorističke OVK i zatražio javnu osudu veličanja osuđenih ratnih zločinaca, antisrpskih poruka, govora mržnje i ratnohuškačke simbolike.

U pismu je istaknuto da su tokom protesta albanske dijaspore veličani osuđeni ratni zločinci i isticana simbolika kojom se izražavaju teritorijalne pretenzije, te je zatraženo jednako poštovanje i institucionalna zaštita za srpske žrtve kao i za sve druge.

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"Nacionalna pripadnost ni počinilaca ni žrtava ne smije biti kriterijum za primjenu institucionalnih i pravnih standarda", saopšteno je iz Saveza.

Podsjetili su da su visoki austrijski zvaničnici i poslanici Evropskog parlamenta ranije jasno naglasili da je veličanje osuđenih ratnih zločinaca nespojivo sa osnovnim vrijednostima EU.

Od saveznih institucija Austrije, pokrajine Štajerske i predstavnika parlamentarnih stranaka zatraženo je dosljedno i ravnopravno postupanje, kao i jasna javna osuda veličanja osuđenih ratnih zločinaca, antisrpskih poruka, govora mržnje i ratnohuškačke simbolike.

Od nadležnih organa zatraženo je i da provjere da li je tokom spornog skupa, održanog juče, došlo do kršenja austrijskih propisa ili ugrožavanja javnog reda, te da o odgovarajućim mjerama razgovaraju sa predstavnicima srpske zajednice.

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"Ćutanje u takvoj situaciji moglo bi biti shvaćeno kao izraz dvostrukih standarda", ukazali su u Savezu.

Iz Saveza Srba u Štajerskoj su naglasili da ostaju privrženi dijalogu, demokratskom poretku i mirnom suživotu, uz zahtjev da prava srpske zajednice na ravnopravnost, sigurnost i poštovanje žrtava budu u potpunosti uvažena.

Specijalizovana vijeća u Hagu su 16. septembra izrekla četvorici vođa terorističke OVK ukupno 81 godinu kazne zatvora zbog ratnih zločina.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina. Kadri Veselji osuđen je na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora, a Redžep Selimi dobio je kaznu zatvora od 13 godina.

(Srna)

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Austrija

Srbi

Grac

OVK

Presuda Tačiju

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