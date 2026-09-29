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Lavrov: 'Ne sumnjam da je ovo rat koji Evropa vodi protiv Rusije'

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29.09.2026 14:17

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ušao je danas u polemiku sa dopisnikom britanskog Bi-Bi-Sija koji ga je upitao da li bi Rusija priznala da navodno vodi tajni hibridni rat protiv evropskih zemalja, na šta je Lavrov odgovorio da je Evropa ta koja je u ratu protiv Rusije.

- Ne sumnjam da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas - rekao je Lavorv novinarima, navodeći kako Evropa snabdjeva Ukrajinu oružjem.

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Na marginama 23. sastanka Valdajskog diskusionog kluba, Lavrov je razgovor sa novinarom počeo duhovitom razmjenom replika, prenosi agencija RIA Novosti.

Novinar Stiv Rozenberg ga je upitao da li će Rusija priznati da navodno "vodi hibridni tajni rat protiv evropskih zemalja".

- Mislite kada uništimo dronove i rakete koje Britanija i kontinentalna Evropa isporučuju Ukrajini, a zatim pucaju na nas? Mislite na hibrid? Ako priznajete da oni pucaju na nas iz vašeg oružja, a mi obaramo to oružje, nazovite to kako god želite, ali ne sumnjam da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas. O tome govorimo već dugo - odgovorio je Lavrov.

Rozenberg je potom podsjetio ministra na njegove navodno sopstvene riječi o tome kako je Zapad pribjegao gruboj sili.

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- Ne sjećam se izraza "gruba sila" - odgovorio je Lavrov i dodao:

- Da li je ono što su uradili u Venecueli bila meka moć ili gruba sila? Ono što su uradili sa gasovodom Sjeverni tok bila meka moć ili gruba sila? Bombardovanje i ubijanje iranskog rukovodstva, zajedno sa njihovim porodicama, uključujući djecu – to nije bila gruba sila? - nastavio je ministar Lavrov kada je novinar pokušao da ga prekine.

- Ali zar Rusija ne pribjegava gruboj sili svakog dana u Ukrajini? - insistirao je Rozenberg.

Na to je Lavrov zaključio da Rusija pribjegava gruboj sili samo da bi suzbila direktnu prijetnju koju predstavlja infrastruktura koju je nacistički režim, uz podršku Zapada, koristio za vođenje rata protiv nje.

(Tanjug)

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Tagovi :

Rusija

Sergej Lavrov

Evropa

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